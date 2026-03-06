Vier Ausfälle, Ex-Profis beim Gegner: Gilching braucht jetzt Siege

Zwölf Spiele bleiben dem TSV Gilching noch, um eventuell doch noch den Aufstieg zu realisieren. Am Samstag ist der Bezirksligist beim MTV München zu Gast.
Von Komplimenten können sich die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd nichts kaufen. „Jetzt helfen wirklich nur noch Siege“, sagt Trainer Christian Rodenwald. Das 1:1 zum Jahresauftakt gegen den Tabellenzweiten SV Planegg-Krailling war zwar hochverdient, doch in der Tabelle brachte es die Gilchinger, zumindest was den Abstand zur Spitze angeht, nicht weiter. Im Gegenteil: „Die Spiele werden nicht mehr“, so Rodenwald. Zwölf Partien bleiben dem Tabellenvierten noch, um sich doch noch an die ersten zwei Plätze heranzupirschen.
Zwingend erforderlich sind daher drei Punkte am Samstag (12 Uhr) beim Tabellenachten MTV 1879 München. Der verlor vor einer Woche überraschend deutlich mit 1:5 beim SV Pullach. Danach beschwerte sich MTV-Teamsprecher Manuel Schwarz über die Platzverhältnisse auf dem Pullacher Kunstrasen, der viel zu glatt gewesen sei. Dieses Problem dürfte am Samstag auf der Sportanlage an der Werdenfelser Straße nicht existieren. Rodenwald war in dieser Saison dort bereits einmal als Zaungast. „Der Platz war sehr uneben und dürfte zu dieser Jahreszeit kaum besser sein“, befürchtet der Gilchinger Coach.
Um bestens vorbereitet zu sein, durften die Gilchinger unter der Woche endlich wieder auf Naturrasen trainieren. „Der Platz war super hergerichtet und es hat sich sehr gut angefühlt, den Duft von frischem Rasen wieder zu riechen“, berichtet Rodenwald. Mit dabei war auch Quirin Wiedemann, den der TSV-Coach gegen Planegg überraschend in der Innenverteidigung aufgeboten hatte und der eine überzeugende Leistung ablieferte. „In der Vorbereitung hat das sehr gut funktioniert“, erläutert Rodenwald seinen Schachzug. Der wiedergenesene Lucas Häusler, normalerweise unumstrittener Stammspieler, saß dagegen zunächst nur auf der Bank. „Er ist nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bei 100 Prozent gewesen“, sagt der Chefcoach. Im Angriff bekam Jomarcio Augusto nach starken Vorbereitungsleistungen den Vorzug unter anderem vor Routinier Maximilian Hölzl. „Jo ist ein junger Spieler, den wir fördern wollen. Dazu braucht er Spielzeit“, teilt Rodenwald mit. Hölzl überzeugte dagegen als Joker und leitete das 1:1 mit ein. „Wenn der Gegner schon etwas müde ist, kann er seine Qualitäten noch besser einbringen“, so Rodenwald.
Er hat am Samstag die Qual der Wahl, obwohl mit Jasin Uka, Maximilian Karl, Vinzenz Wolf und Gianmauro Masella vier Akteure wohl ausfallen werden. Manuel Eichberg bewies trotz Knieproblemen nach einer Verletzung aus der Vorbereitung gegen Planegg seine Wettkampfhärte. „Er ist ein Kämpfer“, lobt Rodenwald. Stark gefightet haben seine Fußballer auch im Hinspiel gegen den MTV, als trotz langer Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Maximilian König ein fulminanter 4:1-Sieg gelang. „Uns erwartet eine schwere Aufgabe. Der Gegner ist mit drei ehemaligen Profis im Kader sehr stark besetzt“, stellt Rodenwald fest.