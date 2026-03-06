Vier Ausfälle, Ex-Profis beim Gegner: Gilching braucht jetzt Siege Bezirksliga Süd von Tobias Huber · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

der junge Gilchinger Stürmer Jomarcio Augusto – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Zwölf Spiele bleiben dem TSV Gilching noch, um eventuell doch noch den Aufstieg zu realisieren. Am Samstag ist der Bezirksligist beim MTV München zu Gast.

Von Komplimenten können sich die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd nichts kaufen. „Jetzt helfen wirklich nur noch Siege“, sagt Trainer Christian Rodenwald. Das 1:1 zum Jahresauftakt gegen den Tabellenzweiten SV Planegg-Krailling war zwar hochverdient, doch in der Tabelle brachte es die Gilchinger, zumindest was den Abstand zur Spitze angeht, nicht weiter. Im Gegenteil: „Die Spiele werden nicht mehr“, so Rodenwald. Zwölf Partien bleiben dem Tabellenvierten noch, um sich doch noch an die ersten zwei Plätze heranzupirschen. Zwingend erforderlich sind daher drei Punkte am Samstag (12 Uhr) beim Tabellenachten MTV 1879 München. Der verlor vor einer Woche überraschend deutlich mit 1:5 beim SV Pullach. Danach beschwerte sich MTV-Teamsprecher Manuel Schwarz über die Platzverhältnisse auf dem Pullacher Kunstrasen, der viel zu glatt gewesen sei. Dieses Problem dürfte am Samstag auf der Sportanlage an der Werdenfelser Straße nicht existieren. Rodenwald war in dieser Saison dort bereits einmal als Zaungast. „Der Platz war sehr uneben und dürfte zu dieser Jahreszeit kaum besser sein“, befürchtet der Gilchinger Coach.