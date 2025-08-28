Vier Ausfälle beim Thielker-Team: RSV peilt dennoch nächsten Dreier an

Nach dem insgesamt leistungsgerechten 1:1 gegen den FC Sulingen steht für den RSV Rehburg am Sonntag (15 Uhr) das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gastiert beim noch sieglosen Aufsteiger FC Gessel-Leerssen und will dort den zweiten Saisonsieg einfahren. „Kein Selbstläufer“, mahnt Thielker im Vorfeld – und nennt dabei Disziplin und Konzentration als Schlüsselfaktoren.

Tatsächlich belegt Gessel-Leerssen mit nur einem Punkt aus drei Spielen aktuell Rang 14. Die Bilanz: ein Remis, zwei Niederlagen, lediglich zwei eigene Treffer. Zuletzt unterlag der Liganeuling deutlich mit 0:3 beim VfL Bückeburg. Die RSV-Elf ist mit vier Punkten aus drei Partien derzeit Siebter – ein Sieg am Sonntag könnte den Kontakt zur Spitzengruppe wiederherstellen.

In der Heimpartie gegen den FC Sulingen war es ein Spiel mit einem vergebenen Elfmeter. Kaan Uysal hatte den RSV zunächst per Strafstoß in Führung gebracht (25.), ehe Bennet Könker nach gut einer Stunde zum Ausgleich traf (58.). Auf Seiten der Gäste vergab Rico Lüllmann in der 74. Minute vom Punkt – Nils Bleeke parierte und hielt seinem Team den Punkt fest.

Für das Gastspiel in Syke muss Rehburg auf gleich vier Spieler verzichten: Neben Kaan Uysal fehlen auch Lemme, E. Aydin und Braedikow. Die Trainingswoche verlief laut Thielker dennoch vielversprechend: „Die Mannschaft hat fokussiert auf diese Partie hingearbeitet“, sagte der Coach.

Die Ausgangslage in der Tabelle

Während an der Spitze Bückeburg, Neuenkirchen und Twistringen mit jeweils neun Punkten das Tempo bestimmen, hält sich Rehburg mit vier Zählern aus dem ersten Saisonviertel im Mittelfeld. Gessel-Leerssen ist – wie auch TuS Leese und TV Stuhr – noch ohne Sieg, steht aber aufgrund des etwas besseren Torverhältnisses vor dem Schlusslicht.

Der 4. Spieltag für den RSV Rehburg:

So., 31.08.25 – 15:00 Uhr: FC Gessel-Leerssen – RSV Rehburg

Letztes RSV-Ergebnis:

RSV Rehburg – FC Sulingen 1:1

Tore: 1:0 Uysal (25., FE), 1:1 Könker (58.)

Bes. Vorkommnis: Bleeke hält Foulelfmeter von Lüllmann (74.)

Schiedsrichter: Adrian Börner

Letztes Ergebnis FC Gessel-Leerssen:

VfL Bückeburg – FC Gessel-Leerssen 3:0

Tore: Evers (12.), Buchholz (56.), John (90.+2)

Schiedsrichter: Maximilian Hinze