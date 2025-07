Vier Aufsteiger in die Verbandsliga: Die Staffeleinteilung der Frauen

Mit gleich vier neuen Teams startet die Humanas-Verbandsliga in die neue Saison. Als Aufsteiger kommen die FSG Irxleben/Niederndodeleben, die Wernigeröder REDS, der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Germania Hergisdorf neu hinzu. Weil der FC Halle-Neustadt und Germania Wernigerode nicht mehr dabei sind, gehen zehn Mannschaften an den Start.

Vier neue Mannschaften im Vergleich zur Vorsaison gibt es in der Nord-Staffel der Landesliga. Germania Wernigerode kehrt als freiwilliger Absteiger zurück, die SG Kemberg/Eutzsch und der FC Stahl Aken kommen aus dem Kleinfeldbereich neu dazu und müssen sich im Norden auf weite Strecken einstellen. Außerdem stellt der VfB Ottersleben ein komplett neues Team.

Germania Wernigerode (Ab)

FSV Saxonia Tangermünde

SSV Besiegdas 03 Magdeburg II

SV Eintracht 1919 Walsleben

SG Kemberg/Eutzsch (Auf)

FC Stahl Aken (Auf)

VfB Ottersleben (Neu)

Landesliga Süd

In der Süd-Staffel der Landesliga bleibt alles beim Alten. Abgesehen von den beiden Verbandsliga-Aufsteigern gehen all die Teams wieder an den Start, die schon in der vergangenen Saison im Spielbetrieb waren.

FSV Sittendorf 90

Hallescher FC II

Roter Stern Halle

SG Union Sandersdorf II

SV Allstedt

SV Grün-Weiß Ammendorf 1948

Spg. Rotation/Halle-Neustadt/96

In den Frauen-Spielklassen auf dem Kleinfeld gehen 41 Teams - aufgeteilt in vier Staffeln - an den Start. Darunter sind auch neue Teams wie der Oranienbaumer SV Hellas, die zweite Mannschaft des SV Blau-Weiß Zorbau und der TSV Eintracht Lützen.

Regionalklasse 1

Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen

OhreKicker Wolmirstedt

SSV 80 Gardelegen

SV Grün-Weiß Potzehne

SV Medizin Uchtspringe

SG Bregenstedt/Süplingen/Flechtingen

TSV Völpke

Empor Wanzleben

MTV 1887 Welsleben

Germania Olvenstedt

MSV 90 Preussen

Regionalklasse 2

FC Eintracht Köthen

FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg

SG Abus Dessau

SV Germania Maasdorf

SV Grün-Weiß Wörlitz

SV Rot-Schwarz Edlau

SV Rotation Aschersleben

TuS Bebitz 1927 e.V.

VfB Glöthe

Oranienbaumer SV Hellas 09 (Neu)

Regionalklasse 3

ESG Halle

ESV Merseburg

FSV Raßnitz

Reideburger SV

SG Döllnitz e.V.

SG Großkugel

SV Fortuna Brücken

FSG Wolferode/Siebigerode

SV Blau-Weiß Zorbau II (Neu)

Regionalklasse 4