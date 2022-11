Vier auf einen Streich: Hilpoltstein verlängert mit Trainerteam Der TV Hilpoltstein stellt schon frühzeitig die Weichen für die Saison 2023/2024 und plant auf den Trainer-Positionen der Erwachsenen-Mannschaften langfristig mit seinen bisherigen Übungsleitern.rn

„Was wir in der letzten Spielzeit mit unserem jungen Trainerteam gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Schließlich haben wir es geschafft mit einer Mannschaft aus Hilpoltsteiner Jungs, die im Durchschnitt 22 Jahre alt ist, in der sprichwörtlich letzten Sekunde in der Liga zu bleiben und können nun so langsam die Früchte unseres Lernprozesses ernten“ ergänzt der TV-Abteilungsleiter.



„Wie wir bereits oft betont haben, fühlen wir uns beim TV Hip sehr wohl“, so Baeck-Gugel und Schmidpeter: „Die Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander – all das sind ganz wichtige Faktoren für unseren derzeitigen Erfolg. Wir sind der Meinung, dass wir auf unserem weiteren gemeinsamen Weg noch einiges erreichen können und freuen uns auch weiterhin Teil der Entwicklung der Burgherren zu sein.“



Florian Harrer hat sich ebenfalls weiter an den TV Hilpoltstein gebunden



Diese Nachricht hören wohl nicht nur alle Spieler der schwarz-gelben A-Klassenmannschaft gerne, denn damit ist der Trainerposten der Bezirksligareserve äußerst kompetent und erfolgreich besetzt.



„Mit der Weiterbeschäftigung von "Harri" ist uns ein echter Coup gelungen. Es macht Freude die Jungs der Zweitvertretung unter ihrem Coach trainieren und spielen zu sehen. Auf der einen Seite stehen Engagement und Akribie, auf der anderen Seite kommt der Spaß nicht zu kurz. So muss das sein!“ meinen die Hilpoltsteiner Verantwortlichen.



Vorzeitige Verlängerung mit Damentrainer Simeon Steiner „eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg“



"Es sei etwas sehr Schönes, wenn man spürt und auch sieht, dass meine Arbeitsweise und mein Einsatz für unser Damenteam anerkannt und wertgeschätzt wird“, sagt Simeon Steiner zu seiner Verlängerung. Die geschlossene Ausdehnung des Vertrags sei „eine absolute Bestätigung für unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg im Frauenfußball“, betont TV-Vize Schuster. Steiner sei „einer der wesentlichen Bausteine“ dafür, dass sich die Burgdamen als Institution in der Hilpoltsteiner Fußballabteilung so großartig entwickelt hätten.



Aus uns heraus stark werden



„Unser gesamtes Trainer-Team der Erwachsenen-Mannschaften lebt seit dem ersten Tag seiner Beschäftigung unsere Philosophie – aus uns heraus stark werden zu wollen – und mit einer Hilpoltsteiner Mannschaft aus jungen Spielern das Maximale herauszuholen. Deshalb können wir uns zu den Vertragsverlängerungen mit unseren Coaches nur selbst gratulieren und freuen uns frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben“, meint Schuster abschließend.