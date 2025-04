Vier A-Jugendspieler werden in die erste Mannschaft berufen – Foto: Marc Pastoors

Vier auf einen Streich - gute Jugendarbeit der SGS zahlt sich aus Die SG Essen-Schönebeck ist für ihre sehr gute Jugendarbeit bekannt. Viele Spieler des aktuellen Kaders der Ersten wie z.B. Torhüter Marvin Hartelt, Kapitän Anel Corovic, Hakan Terzi, Luiz-Simon Kreisköther, Julius Nosal, Niklas Parsch, David Lenze, Yassine Bentaleb oder Yasar Cakir haben schon in jungen Jahren das SGS-Trikot getragen. Nun schaffen es mit Leon Lucas Horn, Siegfried Viktor Kalonda, Sam Bierikoven und Elyesa Onur vier weitere Akteure in die Herrenmannschaft der SG.

„Wir wollen möglichst vielen Spieler, die in den Seniorenbereich wechseln, frühzeitig eine Perspektive aufzeigen“, erklärte Jan van den Woldenberg aus der sportlichen Leitung: „Einige können den großen Sprung in die Landesliga schaffen, andere gehen aber auch den Weg über die Kreisliga und schnuppern da in den Erwachsenenfußball erst einmal rein. Wichtig ist, dass wir das große Potenzial der Jugend im Verein halten können.“ Im gestrigen Spiel bei Blau-Weiß Mintard bekamen die ersten zwei ihr ersten Minuten in der Landesliga. So werden aus der erfolgreichen A-Jugend, die aktuell auf Platz 2 der Niederrheinliga rangiert, Torhüter Leon Lucas Horn sowie Sam Bierikoven, Elyesa Onur und Siegfried Viktor Kalonda kommende Saison ihre Chance in der Landesligamannschaft bekommen. Damit umfasst der Kader der Ersten aktuell 20 Feldspieler und 3 Torhüter.

Viele Faktoren für eine Entscheidung wichtig Trainer Olaf Rehmann gab einen Einblick in seine Überlegungen: „Wir haben eine gute A-Jugend im Verein. Daher ist es auch jedes Jahr das Ziel, guten Spielern den Übergang in die Landesliga zu ermöglichen. Dabei ist die Prognose, welche Spieler sich im Seniorenfußball durchsetzen werden, durchaus schwierig. Die meisten Trainer schauen vor allem auf die Zahlen. Daher ist es auch kein Wunder, dass offensive Spieler mit einer guten Torquote schnell auf dem Zettel vieler Vereine stehen, aber ein Außenverteidiger es z.B. viel schwerer hat sich in das Blickfeld eines Trainers zu spielen als eben ein Stürmer oder 10er.