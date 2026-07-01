Vier auf einen Schlag! SSV Kästorf rüstet weiter auf Landesligist schlägt bei BSC Acosta zu von NK · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Kästorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat gleich vier Neuzugänge vorgestellt. Mit Mael Djeutcha, Adem Jemai, Jawid Haidari und Aleks Jovanovic verstärken mehrere talentierte und erfahrene Spieler den Landesligisten.

Mit Mael Djeutcha kommt ein flexibel einsetzbarer Außenspieler vom BSC Acosta Braunschweig nach Kästorf. Der gelernte Linksverteidiger kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Zu seinem Wechsel sagt Djeutcha: „Für mich persönlich ist der SSV der beste Schritt für meine Zukunft. Ich habe mich mit vielen Vereinen beschäftigt, aber der SSV bietet mir die beste Perspektive. Mit der Qualität, die die Jungs in der Mannschaft mitbringen, haben wir eine gute Aussicht auf Erfolg.“ Djeutcha absolvierte in der abgelaufenen Landesliga-Saison 25 Partien, stand 23 Mal in der ersten Elf und erzielte drei Treffer. Auch Adem Jemai schließt sich dem SSV an. Der Youngster arbeitet derzeit noch an seinem Comeback nach einer Verletzung, soll nach seiner Rückkehr aber den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. „Ich habe mich für den SSV Kästorf entschieden, weil das Niveau hier sehr gut ist und ich mich sportlich weiterentwickeln möchte. Das Team und das Trainerteam haben auf mich direkt einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich freue mich darauf, Teil davon zu sein und der Mannschaft zu helfen“, erklärt Jemai. Der Youngster absolvierte in der abgelaufenen Saison schon fünf Partien für Lupo Martini II und feierte sein Oberliga-Debüt mit Lupo.

Mit Jawid Haidari verpflichtet Kästorf zudem einen erfahrenen Innenverteidiger vom BSC Acosta. Der Defensivspieler soll der Mannschaft mit seiner Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln möchte. Der Verein und das Team haben mich direkt überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die kommende Zeit und darauf, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen“, so Haidari. Haidari spielte unter anderem auch für den TSC Vahdet und Türk Gücü Helmstedt in der Landesliga und bringt reichlich Erfahrung mit. Ebenfalls vom BSC Acosta kommt Aleks Jovanovic. Der zentrale Mittelfeldspieler kann auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und bringt zusätzliche Flexibilität in den Kader. „Nachdem ich mit mehreren Vereinen im Kontakt war, habe ich mich für Kästorf entschieden, weil ich das familiäre Umfeld schnell gespürt habe und es mich direkt überzeugt hat. Außerdem haben die Jungs eine enorme Qualität, die ich mit meinem Wechsel weiter verstärken möchte, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Jovanovic.

Jovanovic wurde vor den Toren Frankfurts bei RW Walldorf hochklassig ausgebildet und sammelte dann Erfahrungen in der Oberliga und Landesliga beim MTV Wolfenbüttel, ehe er sich BSC Acosta anschloss. Dort spielte Jovanovic in der abgelaufenen Saison 26 Mal, startete immer und erzielte vier Treffer.