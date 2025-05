Vier auf einen Schlag: Lichtenberg 47 verlängert mit Leistungsträgern

Nach dem Topspiel gegen Preussen vor rund zwei Wochen sorgte Lichtenberg 47 auf der Trainerposition für Klarheit: Das Duo bestehend aus Nils Kohlschmidt und Rudy Raab macht weiter (FuPa berichtete). Beide basteln gemeinsam mit dem sportlichen Leiter David Hollwitz bereits intensiv am Kader für die neue Saison.

In diesem Zuge hat der Verein am heutigen Mittwoch vier Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Die beiden Innenverteidiger Kevin Owczarek (31) und Paul Krüger (24) bleiben dem Oberligisten erhalten, verlängern jeweils um zwei Jahre bis 2027. Owczarek spielt seit 2019 in Lichtenberg, reifte zur wichtigen Stütze in der Defensive. Darüber hinaus sorgt er immer wieder auch für Offensivgefahr, hat in dieser Saison bereits sieben Tore erzielen können. Krüger, seit fünf Jahren bei den 47ern, ist ebenso Stamm- und Führungskraft in der letzten Kette.