Vier auf einen Schlag für den VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison mit gleich vier Neuverpflichtungen massiv vorangetrieben. Nach der Vorstellung des neuen Cheftrainers Kevin Rodewald präsentierte der Verein ein Quartett, das sowohl defensive Stabilität als auch offensive Durchschlagskraft an die Lohmühle bringen soll.

Für das Abwehrzentrum konnte Maximilian Schütt gewonnen werden. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom Bremer SV nach Lübeck. Schütt, der bereits bei Eintracht Norderstedt und Lok Leipzig unter Vertrag stand sowie in den Nachwuchsleistungszentren von Werder Bremen und dem FC St. Pauli ausgebildet wurde, bringt mit 1,94 Metern Gardemaß und reichlich Regionalliga-Erfahrung die gewünschte physische Präsenz mit.

Unterstützung auf den Außenbahnen erhält das Team durch Jonas Dittrich. Der 23-jährige Defensivspezialist kommt vom FSV Zwickau an die Förde. Dittrich, dessen fußballerische Wurzeln beim Chemnitzer FC liegen, überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit: Er ist beidfüßig einsetzbar und kann sowohl als rechter Verteidiger als auch im rechten Mittelfeld oder auf der linken Abwehrseite agieren.

Offensiver Neuanfang mit Torinstinkt

Für die Offensive sicherte sich der VfB die Dienste von Lennard Heiduck. Der erst 19-jährige Mittelstürmer machte in der abgelaufenen Saison beim Niendorfer TSV mit neun Pflichtspieltoren auf sich aufmerksam. Nach einer erfolgreichen Zeit als Probespieler bei den Lübeckern unterschrieb er nun fest und soll das junge, entwicklungsfähige Profil der Mannschaft stärken.

Ein absolutes Highlight für den Angriff ist zudem die Verpflichtung von Selim Ajkic. Der 25-jährige Mittelstürmer war in der vergangenen Saison einer der treffsichersten Akteure im Hamburger Oberligafußball. Mit beeindruckenden 37 Treffern in 34 Spielen für den TSV Sasel spielte er sich in den Fokus des Vereins. Ajkic, der bereits Stationen bei Holstein Kiel und in internationalen Ligen durchlief, soll nun seine Torjägerqualitäten in der Regionalliga unter Beweis stellen und den Konkurrenzkampf in der vordersten Linie anheizen.