Vier ATSV-Punkte am Osterwochenende – Auswärtsaufgabe Neufraunhofen

So., 27.04.2025, 16:00 Uhr

Nach zwei Niederlagen zeigte der ATSV in Simbach die erhoffte Reaktion. Besonders in der ersten Halbzeit waren die ATSV-Kicker spielfreudig und offensiv lief dabei vieles zusammen: Pollmann gelang ein lupenreiner Hattrick und brachte den ATSV klar auf Kurs, außerdem traf Hein zum klaren 4:0-Halbzeitstand. Die Assists zu den Treffern steuerten Haas (2), Slonek und Schmidt bei. In der zweiten Hälfte schalteten die ATSV-Kicker einen Gang zurück, der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gastgeber änderte nichts am souveränen Auswärtsdreier.

Vier Punkte aus zwei Spielen binnen vier Tagen – der ATSV Kelheim kann auf ein ordentliches Osterwochenende zurückblicken. Auf einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim ASCK Simbach am Samstag folgte am Dienstagabend ein eher enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht Ergolsdbach.

Weniger überzeugend präsentierte sich die Mannschaft am Dienstagabend gegen das Tabellenschlusslicht. In der ersten Hälfte fehlten Tempo, Ideen und Durchschlagskraft gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste. Nach dem Seitenwechsel wurde das ATSV-Spiel zielstrebiger, der verdiente Führungstreffer fiel in der 77. Minute: Nach schönem Spielzug über Haas und Limmer legte letzterer quer auf Merkl, der zur Führung einschob.

Ein abgefälschter Schuss aus 16 Metern brachte Ergoldsbach nur wenige Minuten später zum Ausgleich und sorgte für ein ernüchterndes Ergebnis für die Gimmicks.

Mit vier Punkten aus den beiden Partien bleibt der ATSV mit nun 41 Zählern auf dem 4. Tabellenplatz – punktgleich mit Ergolding und Langquaid. Weniger erfreulich: Pollmann und Kellner verletzten sich beide im Ergoldsbach-Spiel und dürften vorerst ausfallen.

Am Sonntag darf sich der ATSV auf eine reizvolle Aufgabe bei einer Spitzenmannschaft freuen: Es geht zum SV Neufraunhofen. Die Mannschaft von Coach Auhagen war über Monate Tabellenführer, musste den Platz an der Sonne aber zuletzt an Teisbach abgeben, nachdem es bei der Truppe um Spielmacher Treimer ergebnistechnisch kriselte.