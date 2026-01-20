Vier Abgänge und vier Neuzugänge: Forstinning startet Mission Aufstieg

Der VfB Forstinning startet in die Vorbereitung. – Foto: Marasescu/FuPa

Der VfB Forstinning krempelt seinen Kader um. Drei Sommerneuzugänge verlassen den Klub bereits wieder wegen zu wenig Spielzeit.

Forstinning – Pickepackevoll ist der Vorbereitungsplan des Fußball-Bezirksligisten VfB Forstinning, der am vergangenen Donnerstag sein Unternehmen Wiederaufstieg gestartet hat. Da bat Trainer Gery Lösch seine Akteure das erste Mal auf den Platz. Sechs Testspiele und ein Kurztrainingslager in Salzburg stehen nun für die VfB-Kicker auf dem Programm, ehe der Tabellenführer am Samstag, 28. Februar, zum ersten Punktspiel beim TSV Dorfen antritt.

Einige Kaderänderungen meldet der Forstinninger Verein ebenfalls. Mit Felix Breuer, Allesandro De Marco und Franky Schmutzer verlassen drei Sommerneuzugänge den VfB bereits wieder – bei allen liegt der Grund in den unzureichenden Einsatzzeiten. Franky Schmutzer, wohnhaft in Poing, schloss sich bereits dem A-Klassisten SV Schwindegg an, dessen Trainer Michael Schirbl ebenfalls aus Poing stammt. Die beiden anderen Akteure befinden sich noch auf der Suche nach einem neuen Verein. Zudem wird auch Espoir Mouketo den VfB noch verlassen. Auf der Zugangsseite befinden sich ebenfalls vier Spieler: Anes Sefidanoski (FC Ismaning) ist der 18-jährige Bruder vom Stammspieler Dzemo Sefidanoski und eine Option fürs Mittelfeld. Der gleichaltrige Stürmer Din Sabotic kickte einst mit dem VfB-Verteidiger Hauke Knobloch beim SV Heimstetten. Die beiden Talente sind sogar noch für die U19 spielberechtigt.