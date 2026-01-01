Vier Abgänge und viele Verlängerungen in der Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Winterabgänge – Danke für euren Einsatz! Mit dem 01.01.26 verlassen folgende Spieler den SSC:

Renato Matic - Unser sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Mit starken Reflexen, Ruhe am Ball und großem Einsatz hat Renato uns oft im Spiel gehalten. Wir wünschen dir viel Erfolg bei Croatia Stuttgart – bleib gesund und halt den Kasten sauber!

Leandro Fonseca - Ein Flügelspieler, der immer für Gefahr gesorgt hat: schnell, dribbelstark und torgefährlich. Alles Gute beim SV Grün Weiß Sommerrain – zeig, was du kannst!

Talha & Ismael „Izzy“ Özen - Zwei Brüder, zwei Generationen, ein Herz für den Fußball.

Mit Talha verlieren wir einen jungen, talentierten Spieler mit viel Potenzial, mit Izzy einen sehr erfahrenen Akteur, der auf und neben dem Platz vorangegangen ist. Danke für euren Einsatz, eure Mentalität und eure Leidenschaft. Viel Erfolg beim KF Ilirida!

Wir sagen DANKE für euren Einsatz, euren Charakter und die gemeinsamen Momente. Ihr seid jederzeit bei uns willkommen – auf und neben dem Platz.

Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Degerschlacht

HERE WE GO – NÄCHSTE RUNDE

Marius Stange - Geht voran, übernimmt Verantwortung und hält das Team zusammen – auf dem Platz und daneben.

Dominik Geckeler - Denkt das Spiel, verteilt die Bälle und hört einfach nicht auf zu laufen. Motor und Kopf der Mannschaft.

Rick Fischer - In der Luft kaum zu stoppen. Bei Standards immer brandgefährlich – für den Gegner ein echtes Problem.

Dominik Fischinger – Offensive, Abschlussstark und eiskalt. Wenn sich eine Chance bietet, ist er da.

Hans Hähnel - Hinten kompromisslos und immer zur Stelle. An ihm kommt man nicht einfach vorbei.

Ben – Verteidiger - Flexibel einsetzbar und spielerisch stark. Ruhe am Ball trifft auf sauberes Zweikampfverhalten.

Danke für eure vorzeitigen Zusagen Jungs! Wir freuen uns jetzt schon auf die Rückrunde und das neue Jahr mit euch!

