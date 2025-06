Vier Abgänge, fünf Neue: Nächster Quecken-Anlauf in Richtung 4. Liga

...nächster Anlauf in Richtung Regionalliga: Der SC Eltersdorf startet mit einem teils veränderten Kader in die kommende Spielzeit. Insgesamt vier Spieler verabschieden sich einer Pressemitteilung der Quecken zufolge vom Verein, fünf neue Gesichter stoßen zum Team von Cheftrainer Bernd Eigner dazu.

Auch offensiv hat sich der SC Eltersdorf der Information zufolge gezielt verstärkt: Marco Niedermayer wechselt vom ASV Herpersdorf 1948 an die Langenaustraße. Der Offensivmann traf in der vergangenen Kreisliga-Saison beeindruckende 29 Mal in 27 Einsätzen. Aus dem Raum Bamberg kommt der 19-jährige Leo Sommer vom SV Waizendorf nach Eltersdorf. Er erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 20 Tore in 28 Partien und bringt ebenfalls viel Offensivpower mit.

Sportlicher Leiter Joachim Uhsemann ordnet die Personalien ein: „Mit unseren Neuzugängen ergänzen wir gezielt unser erfahrenes Team. Sie bringen viel Tempo, Talent und Torgefahr mit – eine starke Mischung. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder oben mitspielen.“