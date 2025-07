Vier Abgänge beim TSV Berlstedt Neumark

Auch Stephan Rudolph wird in der kommenden Saison nicht mehr für Berlstedt auflaufen. Der Defensivspezialist schließt sich dem SV Blau-Weiß Niederwillingen aus der 1. Kreisklasse West an. Neben seiner Rolle auf dem Platz engagierte sich Rudolph in der Vergangenheit auch als Sponsor und war Teil des Mannschaftsrates.

Samuel Schwarz zieht es nach zwei Jahren in Berlstedt zum Bayernligisten FC Gundelfingen. Der Offensivspieler konnte in seiner Zeit beim TSV mit einer starken Torquote auf sich aufmerksam machen: 14 Treffer in 14 Partien stehen für den ehrgeizigen Angreifer zu Buche. Der Wechsel bringt ihn näher an seine Heimat – eine künftige Rückkehr bleibt dennoch denkbar.