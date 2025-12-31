Vier Abgänge beim Schlusslicht der Verbandsliga

Nach der ersten Saisonhälfte der Verbandsliga Württemberg steht der VfR Heilbronn auf dem 17. Platz und damit letzten Rang. In der Winterpause verabschiedet der Verbandsligist nun gleich vier Spieler. Folgende vier Transfers wurden auf FuPa eingetragen:
Ohne Einsatz blieb Mittelfeldspieler Omar Raiyan Bin Kama Azlan in der bisherigen Saison. Nun verlässt der Akteur den VfR Heilbronn mit unbekanntem Ziel. Ebenso ohne konkretes Ziel verlässt Mamadou Seck den Verbandsligisten. Er spielte kam 2024 aus der Jugend von Neckarelz zur U19 des VfR und sammelte in der laufenden Spielzeit einen Einsatz. Der Mittelfeldspieler Diyar Batin (ohne Einsatz in dieser Saison) wechselt zum Bezirksligisten FC Union Heilbronn. Der 26-jährige Mittelfeldmann Robin Dörner wechselt ebenfalls in die Bezirksliga zu Aramäer Heilbronn. Er sammelte über 80 Einsätze für das Unterland-Team, spielte aber auch bereits für den FSV Hollenbach in der Oberliga.
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25
9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21
12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19
13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17
14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17
15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13
17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12