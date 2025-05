Vier Abendspiele eröffnen den drittletzten Spieltag der Oberliga

Pforzheim will im Heimspiel noch einmal alles geben, um die Saison mit einem guten Resultat zu verschönern. Bissingen hat sich stabilisiert und könnte mit einem Sieg im Abstiegskampf etwas durchatmen.

Der VfR Mannheim empfängt den FC Nöttingen, beide Teams befinden sich im oberen Tabellenbereich und haben noch Ziele in der laufenden Saison. Mannheim wird versuchen, auf den dritten Platz zu kommen, während Nöttingen weiterhin um eine Top-5-Platzierung kämpft. Dieses Spiel verspricht eine spannende Auseinandersetzung zwischen zwei ambitionierten Mannschaften.

Der FV Ravensburg trifft auf Normannia Gmünd und will einen Sieg landen. Gmünd möchte mit einem Sieg seine Bilanz verbessern. Ravensburg wird versuchen, vor heimischem Publikum eine starke Leistung zu zeigen und weitere Punkte im Kampf um den Ligaverbleib zu sichern.

Die TSG Balingen hat sich bereits für die Aufstiegsrelegation qualifiziert, will aber zum Saisonendspurt weiterhin erfolgreich auftreten. Der SV Oberachern hat nichts mehr zu verlieren und wird versuchen, als Außenseiter zu überraschen.

Der VfR Aalen geht als klarer Favorit in die Partie gegen den vom Abstieg bedrohten FC Zuzenhausen. Aalen hat in der Saison recht gute Leistungen gezeigt und will sich einen Sieg sichern.

