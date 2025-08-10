Vier A-Ligisten starten mit sechs Punkten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach dem zweiten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg warten die SG Obere Dill, der SV Herborn, die SG Sinn/Hörbach und der VfL Fellerdilln mit der optimalen Ausbeute auf +++
Dillenburg. Saisonstart geglückt, das gilt mindestens für vier Mannschaften der Fußball-A-Liga Dillenburg, die nach dem zweiten Spieltag sechs Zähler auf dem Konto haben: SG Obere Dill (3:1 gegen Frohnhausen II), SV Herborn (3:2 gegen Eschenburg II), SG Sinn/Hörbach (2:0 gegen Aartal) und VfL Fellerdilln (2:1 in Eisemroth) wahren ihre weißen Westen. Daheim erfolgreich war die SG Roth/Simmersbach (2:1 gegen Breitscheid), während sich der FC Niederroßbach und die SG Dietzhölztal ein 5:5-Schützenfest liefern.