Ligabericht
Ja! Noel Groos (von links) und Silas Neuhof freuen sich mit dem 2:0-Kopfballschützen Nils Benner über den Sechs-Punktestart der SG Sinn/Hörbach. © Jonathan Ortmann
Ja! Noel Groos (von links) und Silas Neuhof freuen sich mit dem 2:0-Kopfballschützen Nils Benner über den Sechs-Punktestart der SG Sinn/Hörbach. © Jonathan Ortmann

Vier A-Ligisten starten mit sechs Punkten

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach dem zweiten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg warten die SG Obere Dill, der SV Herborn, die SG Sinn/Hörbach und der VfL Fellerdilln mit der optimalen Ausbeute auf +++

Dillenburg. Saisonstart geglückt, das gilt mindestens für vier Mannschaften der Fußball-A-Liga Dillenburg, die nach dem zweiten Spieltag sechs Zähler auf dem Konto haben: SG Obere Dill (3:1 gegen Frohnhausen II), SV Herborn (3:2 gegen Eschenburg II), SG Sinn/Hörbach (2:0 gegen Aartal) und VfL Fellerdilln (2:1 in Eisemroth) wahren ihre weißen Westen. Daheim erfolgreich war die SG Roth/Simmersbach (2:1 gegen Breitscheid), während sich der FC Niederroßbach und die SG Dietzhölztal ein 5:5-Schützenfest liefern.

