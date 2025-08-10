Vier A-Ligisten starten mit sechs Punkten

Dillenburg. Saisonstart geglückt, das gilt mindestens für vier Mannschaften der Fußball-A-Liga Dillenburg, die nach dem zweiten Spieltag sechs Zähler auf dem Konto haben: SG Obere Dill (3:1 gegen Frohnhausen II), SV Herborn (3:2 gegen Eschenburg II), SG Sinn/Hörbach (2:0 gegen Aartal) und VfL Fellerdilln (2:1 in Eisemroth) wahren ihre weißen Westen. Daheim erfolgreich war die SG Roth/Simmersbach (2:1 gegen Breitscheid), während sich der FC Niederroßbach und die SG Dietzhölztal ein 5:5-Schützenfest liefern.