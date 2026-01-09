Vier 21-Jährige bringen neue Breite zur Rückrunde

Nach einem Sommer ohne externe Neuzugänge führte eine Verletzungsmisere in beiden Männermannschaften in der Hinrunde dazu, dass die personelle Breite zeitweise nicht mehr gegeben war.
Mit Ian Prociw, Lionel Leifer, Clemens Lehmann und Martin König stoßen nun gleich vier 21-jährige Akteure mit Landesklasse-Erfahrung zum SV 1916 Großrudestedt.
Ian Prociw wurde bereits im Oktober vorgestellt und ist nach einem längeren Aufbautraining infolge eines Kreuzbandrisses inzwischen wieder voll im Mannschaftstraining dabei.
Mit Lionel Leifer, Clemens Lehmann und Martin König kommen zur Rückrunde drei weitere 21-jährige Spieler hinzu, die zusätzliche Qualität und wichtige Kaderbreite bringen sollen.
Sportlicher Leiter Steven Baumgart: „Die vier Neuzugänge passen hervorragend in unser Konzept. Wir setzen weiterhin gezielt auf junge Talente aus der Region und schaffen gleichzeitig die notwendige Breite. Die enge Verzahnung von erster und zweiter Mannschaft ist dabei ein zentraler Baustein unserer Entwicklung. Aus diesem Grund nehmen auch mehrere junge Spieler aus der zweiten Mannschaft an der Wintervorbereitung sowie am Wintertrainingslager der ersten Mannschaft teil. Hier möchten wir talentierten Spielern aus der eigenen Struktur kontinuierlich Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und sie Schritt für Schritt an höhere Anforderungen heranzuführen.“