Vier 21-Jährige bringen neue Breite zur Rückrunde

Nach einem Sommer ohne externe Neuzugänge führte eine Verletzungsmisere in beiden Männermannschaften in der Hinrunde dazu, dass die personelle Breite zeitweise nicht mehr gegeben war.

Mit Ian Prociw, Lionel Leifer, Clemens Lehmann und Martin König stoßen nun gleich vier 21-jährige Akteure mit Landesklasse-Erfahrung zum SV 1916 Großrudestedt. Ian Prociw wurde bereits im Oktober vorgestellt und ist nach einem längeren Aufbautraining infolge eines Kreuzbandrisses inzwischen wieder voll im Mannschaftstraining dabei.