Vienenburg mit Torfestival – Wolfenbüttel II stürzt Gitter

Der 5. Spieltag hatte es in sich: Aufsteiger Viktoria Thiede behauptete mit einem knappen Heimsieg die Tabellenführung, während SC Gitter gegen die Reserve aus Wolfenbüttel überraschend deutlich unterlag. Vienenburg-Wiedelah feierte ein Schützenfest gegen Fortuna Lebenstedt, Salder drehte ein verrücktes Spiel in Wendessen. Im Tabellenkeller gelang Kissenbrück der erste Saisonsieg, Oker bleibt nach einem späten Gegentor punktlos.

Wendessen startete furios und lag durch Gos (8.) und Grabowski (10.) schnell 2:0 vorn. Doch Salder kam zurück: Schanowski (12.) antwortete schnell, Pokos (51.) und Schneider (53.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Salder bleibt damit mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zur Spitze, Wendessen stagniert bei vier Zählern.

Im Stadtduell dominierte Vahdet von Beginn an und belohnte sich durch Sankovic (32.) und Üsküplü (45.). Nach der Pause sorgte der eingewechselte Uche mit einem Doppelpack (78./80.) für klare Verhältnisse. Mit neun Punkten festigt Vahdet Platz sechs, Union bleibt mit acht Zählern im oberen Mittelfeld.

Vienenburg spielte Fortuna Lebenstedt in der zweiten Halbzeit regelrecht an die Wand. Nach der frühen Führung durch Marx (12.) glich Meyer zwar aus (39.), doch noch vor der Pause stellte Kubaczak auf 2:1 (45.). In der zweiten Hälfte trafen J. Rimbach (50.), Markinas (53./75.) und N. Rimbach (72.) für den Kantersieg. Mit zehn Punkten bleibt Vienenburg oben dran, Fortuna steckt mit zwei Zählern tief im Tabellenkeller.

Gitter kassierte gegen starke Wolfenbütteler die erste Pleite der Saison. Bosacki traf kurz vor der Pause (43.), Schmiedel erhöhte nach einer Stunde (62.). Mook setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt (85.). Wolfenbüttel springt mit zehn Punkten auf Rang fünf, Gitter rutscht auf Platz zwei ab.

FC Viktoria Thiede (1.) – TSV Üfingen (10.) 1:0 Der Tabellenführer siegte auch am fünften Spieltag – wenn auch knapp. Liehr erzielte den Treffer des Tages bereits in der 25. Minute. Mit 13 Punkten bleibt der Aufsteiger ungeschlagen Erster.

Goslarer SC 08 (9.) – VfL/TSKV Oker (15.) 1:0 Das Schlusslicht aus Oker stand kurz vor einem Auswärtspunkt, doch Zink traf in der Nachspielzeit für Goslar (90.). Damit bleiben die Gäste weiter ohne Sieg und mit nur einem Zähler auf Rang 15. Goslar hingegen springt mit acht Punkten ins sichere Mittelfeld.

SV Kissenbrück (13.) – FC Ilsetal (16.) 2:1 Der Aufsteiger aus Kissenbrück verbuchte seinen ersten Sieg der Saison. Ein Eigentor von Tost (8.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Dellert glich kurz vor der Pause aus (43.). Radojevic stellte kurz nach Wiederanpfiff den 2:1-Endstand her (49.). Kissenbrück klettert mit drei Punkten vom Tabellenende, Ilsetal bleibt sieglos Letzter.