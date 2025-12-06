Vienenburg gegen Vahdet, Kissenbrück gegen Goslar

Vienenburg-Wiedelah möchte ein ohnehin starkes Aufsteigerjahr mit einem Heimsieg vergolden. Vahdet hingegen könnte mit drei Punkten gleichziehen und den Anschluss an das obere Feld herstellen.

SV Kissenbrück (16.) – Goslarer SC 08 (4.)

Für Schlusslicht Kissenbrück ist das letzte Spiel des Jahres eine Herkulesaufgabe, doch gerade solche Partien schreiben manchmal eigene Geschichten. Der GSC 08 kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf das Führungsduo Wolfenbüttel II und Bad Harzburg erhöhen. Die Gäste reisen als klarer Favorit an, wissen aber um die Unwägbarkeiten einer solchen Mannschaft. Kissenbrück hofft auf einen moralischen Schub vor der langen Pause.