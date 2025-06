Vielversprechender Zugang, treue Seele, ehrgeiziger Neuer

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Young Gun im Anflug! Willkommen, Can Cinar!

Mit Can Cinar begrüßen wir ein vielversprechendes Offensivtalent im Team! Der 18-jährige Stürmer und Zehner bringt trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung aus renommierten Jugendstationen wie Bornim, RSV Eintracht, Tennis Borussia und Wilmersdorf mit.

Obwohl er noch A-Jugend spielen könnte, gehört Can ab sofort zum Kader der 1. Mannschaft – und das mit klaren Zielen:

„Ich will mich weiterentwickeln – und ich glaube, das geht am besten bei Süd 05. Für mich fühlt sich der Verein jetzt schon wie ein neues Zuhause an.“

Neuzugang! Willkommen, Leon Schrobsdorff!

Mit Leon stößt ein 22-jähriger Innenverteidiger zu uns, der bereits Stationen bei Brieselang, Nauen und Neustadt hinter sich hat.

„Ich möchte sportlich den nächsten Schritt gehen und mich weiterentwickeln. Ich will mit dem Team alles geben und gemeinsam unser volles Potenzial ausschöpfen. Von Anfang an habe ich mich super aufgenommen gefühlt – die positive Atmosphäre hier hat mich direkt begeistert!“

Mit Luis Suter bleibt dem Verein eine treue Strausberger Seele für die Saison 2025/26 erhalten. Luis erlernte in Berlin das Fußballspielen, sammelte erste Erfahrungen im Männerbereich beim BFC Dynamo, ehe es ihn dann im Jahr 2017 zum FCS zog. Hier kickte er für unsere ERSTE vier Jahre lang in der Oberliga, blieb dem Verein aber auch danach in der Landesliga und Landesklasse treu. Mit seiner unfassbaren Dynamik und seinen gefährlichen Dribblings ist er in der Lage, zu jeder Zeit im Spiel den Unterschied zu machen. Über 135 Spiele bestritt er schon im Trikot mit dem Strauß auf der Brust und wir freuen uns auf viele weitere Spiele mit unzähligen Toren und Assists von unserer Nummer 97!

Der erfahrene Florian „Rudi“ Rudolph wird auch in der kommenden Saison das Strausbeger Tor hüten!

Rudi wechselte im Winter zur ERSTEN und zeigte von Beginn an seine unfassbare Qualität im Tor. Mit schnellen Reflexen auf der Linie, tollen Flugparaden in der Luft und einer enormen Präsenz im Strafraum gab er der Mannschaft viel Sicherheit und rettete sie das ein oder andere Mal in brenzlichen Situationen vor einem Gegentor!

Im Topspiel gegen Schönow verletzte sich Rudi leider schwer am Daumen und musste operiert werden. Seine Genesung wird noch ein paar Wochen dauern, doch wenn wir uns einer Sache sicher sein können, dann dass er noch stärker und motivierter zurückkommen wird!

Auch Paulus Jermis wird in der nächsten Saison weiter für unsere Farben auf dem Platz stehen!

Paulus kam zu Beginn der Saison zur ERSTEN und sollte sich als zentraler Innenverteidiger im Team der „Jungen Wilden 2.0“ weiter entwickeln und trotzdem auch direkt Verantwortung in der Schaltzentrale der Strausberger Hintermannschaft übernehmen. Mit seiner kommunikativen Art - auf und neben dem Platz - ist er eine absolute Bereicherung für die Mannschaft und ein sicherer Rückhalt in der Defensive. Auch er schafft es in dieser Saison schon auf über 2.000 Spielminuten und bestritt fast alle Pflichtspiele für unseren FCS.