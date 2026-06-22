»Vielversprechender« Domreiter-Mix: Der Stamm bleibt, Talente kommen

Mit einem 1:1-Unentschieden beim Landesliga-Absteiger 1. FC Lichtenfels ist der FC Eintracht Bamberg am vergangenen Samstag in die Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison gestartet. Auch wenn das Ergebnis im Karl-Fleschutz-Stadion nicht den Vorstellungen der Domreiter entsprach, machte der erste Auftritt unter dem neuen Trainer Patrick Sulewski deutlich, wohin die Reise künftig gehen soll: hohes Pressing, aggressives Gegenpressing, viel Ballbesitz und eine offensive Spielweise.
"Grundsätzlich bin ich mit dem Spiel zufrieden. Klar ist das 1:1 nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben. Der Gegner hat über 90 Minuten gut und solide verteidigt. Wir hatten Schwierigkeiten, die richtigen Lösungen zu finden“, bilanzierte Trainer Patrick Sulewski im Rahmen einer Pressemitteilung nach dem Schlusspfiff. Zugleich verwies der neue Coach auf den frühen Zeitpunkt der Vorbereitung: „Wir haben die erste Woche genutzt, um fit zu werden. Die Jungs durften sich ausprobieren und sich daran gewöhnen, deutlich mehr Ballbesitz zu haben als in der vergangenen Saison. Jetzt braucht es einfach Zeit, um in die Abläufe zu kommen.“
Nicht nur der Trainer und somit auch etwas die Herangehensweise ist neu beim ehemaligen Regionalliga-Absteiger, auch die Neuverpflichtungen konnten sich am vergangenen Samstag erstmals zeigen. Zum eingespielten Kern aus langjährigen Leistungsträgern um Marc Reischmann und Christopher Kettler sind einige Talente hingekommen, die der oberfränkische Bayernligist in einer Medieninformation als "vielversprechend" bezeichnet.
"Wir haben mit dem aktuellen Kader eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zusammengestellt. Besonders freuen wir uns über die vielen Talente aus der Region und sind stolz darauf, dass zahlreiche Spieler unserem Verein seit Jahren treu bleiben“, lässt Vorstandssprecher Sascha Dorsch zitieren.
Auf der Torwartposition reagierten die „Domreiter“ nach den Abgängen von Fabian Dellermann und Ben Olschewski mit zwei Neuzugängen: Von der SpVgg Greuther Fürth kommt mit Simon Hoffmann ein 20-jähriges Talent, das bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte und im Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde. Ebenfalls 20 Jahre alt ist Hermann Otto Horst, der aus der eigenen Jugend stammt und zuletzt für Strullendorf in der Bezirksliga spielte. „Mit Bene Willert, Simon Hoffmann und Hermann Otto Horst sind wir im Tor hervorragend aufgestellt. Alle drei sind jung und besitzen großes Entwicklungspotenzial“, so Dorsch.
Mit Mustafa Zekiroski startet ein weiteres großes Talent in seine erste vollständige Saison im Seniorenbereich. Der 18-jährige Linksfuß aus Lichtenfels gehörte im vergangenen Jahr zum Regionalligakader der Würzburger Kickers und wurde zuvor beim 1. FC Nürnberg ausgebildet.
Ebenfalls aus der Region kommt Tim Gensichen nach Bamberg. Der 18-Jährige wechselt aus Schweinfurt und bringt die beeindruckende Empfehlung von 27 Treffern in der U19-Bayernliga mit – verbunden mit dem Gewinn der Torjägerkanone. Er soll dem Offensivspiel der Bamberger zusätzliche Dynamik verleihen.
Offensivpower bringt laut Pressemitteilung auch der 19-jährige Kenan Delic mit, der aus der U19 Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth nach Bamberg kommt. Mit ihm freuen sich die Verantwortlichen, so ist zu lesen, auf ein weiteres Talent, das neben den erfahrenen Akteuren auf dem Platz an die Bayernliga herangeführt werden soll.
Mit 20 Jahren gehört Felix Müller bereits zu den etwas erfahreneren Neuzugängen. Der in Bamberg ausgebildete Spieler (FC Eintracht und DJK Don Bosco) bringt bereits Einsätze in der Landesliga mit und soll mit seiner körperlichen Präsenz zusätzliche Stabilität ins Team bringen.
Auch Emil Rizai verfügt trotz seiner erst 21 Jahre schon über Erfahrung auf Bayernliga-Niveau. Beim ATSV Erlangen war er in der vergangenen Saison Stammspieler und erweitert nun die offensiven Optionen der Bamberger.
„Besonders freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder Talente aus unserer eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren können. Das zeigt, welch hervorragende Arbeit in unserem Domreiter-Leistungszentrum geleistet wird“, betont Dorsch.
Mit Finn Gerber, Hendrik Lange und Nils Wagner rücken drei Nachwuchsspieler aus der U19-Bayernliga in den Kader der ersten Mannschaft auf. Sie gehörten in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern. „Alle drei bringen auf ihre Weise großes Potenzial mit, das Patrick Sulewski weiterentwickeln wird. Wir sind überzeugt, dass sie eine echte Bereicherung sind und in dieser Saison ihre Chancen bekommen werden“, so Dorsch weiter.
Neben den Neuzugängen heißt es jedoch auch Abschied nehmen: Neben den Torhütern Fabian Dellermann und Ben Olschewski verlassen Andreas Pfahlmann (TSV Burgebrach), Timm Strasser und Janes Burger (beide SV Oberunterharnsbach), Valentin Schmitt (FC Schweinfurt 05), Oliver Schuberth (SpVgg Bayreuth) und Nico Zietsch (TSV Kornburg) den Verein.
Zudem wird Luca Ljevsic vorerst pausieren: Aus gesundheitlichen Gründen wird das 30-jährige „Urgestein“ kürzertreten. „Luca gilt unser größter Respekt. Wir hoffen sehr, dass er wieder vollständig fit wird und irgendwann zu uns zurückkehrt. Aber seine Gesundheit steht an erster Stelle“, erklärt Dorsch.