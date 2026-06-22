»Vielversprechender« Domreiter-Mix: Der Stamm bleibt, Talente kommen Der FC Eintracht Bamberg ist in die Vorbereitung gestartet - mit neuen Gesichtern und neuen Ideen, aber auch mit bekannten Akteuren von Helmut Weigerstorfer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Bomber? Neuzugang Tim Gensichen (links) setzt sich im Zweikampf durch. – Foto: FC Eintracht Bamberg

Mit einem 1:1-Unentschieden beim Landesliga-Absteiger 1. FC Lichtenfels ist der FC Eintracht Bamberg am vergangenen Samstag in die Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison gestartet. Auch wenn das Ergebnis im Karl-Fleschutz-Stadion nicht den Vorstellungen der Domreiter entsprach, machte der erste Auftritt unter dem neuen Trainer Patrick Sulewski deutlich, wohin die Reise künftig gehen soll: hohes Pressing, aggressives Gegenpressing, viel Ballbesitz und eine offensive Spielweise.

"Grundsätzlich bin ich mit dem Spiel zufrieden. Klar ist das 1:1 nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben. Der Gegner hat über 90 Minuten gut und solide verteidigt. Wir hatten Schwierigkeiten, die richtigen Lösungen zu finden“, bilanzierte Trainer Patrick Sulewski im Rahmen einer Pressemitteilung nach dem Schlusspfiff. Zugleich verwies der neue Coach auf den frühen Zeitpunkt der Vorbereitung: „Wir haben die erste Woche genutzt, um fit zu werden. Die Jungs durften sich ausprobieren und sich daran gewöhnen, deutlich mehr Ballbesitz zu haben als in der vergangenen Saison. Jetzt braucht es einfach Zeit, um in die Abläufe zu kommen.“ Nicht nur der Trainer und somit auch etwas die Herangehensweise ist neu beim ehemaligen Regionalliga-Absteiger, auch die Neuverpflichtungen konnten sich am vergangenen Samstag erstmals zeigen. Zum eingespielten Kern aus langjährigen Leistungsträgern um Marc Reischmann und Christopher Kettler sind einige Talente hingekommen, die der oberfränkische Bayernligist in einer Medieninformation als "vielversprechend" bezeichnet.

"Wir haben mit dem aktuellen Kader eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zusammengestellt. Besonders freuen wir uns über die vielen Talente aus der Region und sind stolz darauf, dass zahlreiche Spieler unserem Verein seit Jahren treu bleiben“, lässt Vorstandssprecher Sascha Dorsch zitieren. Auf der Torwartposition reagierten die „Domreiter“ nach den Abgängen von Fabian Dellermann und Ben Olschewski mit zwei Neuzugängen: Von der SpVgg Greuther Fürth kommt mit Simon Hoffmann ein 20-jähriges Talent, das bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte und im Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde. Ebenfalls 20 Jahre alt ist Hermann Otto Horst, der aus der eigenen Jugend stammt und zuletzt für Strullendorf in der Bezirksliga spielte. „Mit Bene Willert, Simon Hoffmann und Hermann Otto Horst sind wir im Tor hervorragend aufgestellt. Alle drei sind jung und besitzen großes Entwicklungspotenzial“, so Dorsch.