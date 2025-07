Vielversprechende Wechsel bei SCHOTT

Mit Franz Bobkiewicz (24) kommt ein erfahrener Oberliga-Spieler vom SC Staaken (Anm. d. Red. Der SC Staaken in der Abstiegsrelegation gegen Wismut Gera) an die Saale. Ausgebildet beim FC Rot-Weiß Erfurt ging es für ihn in die Regionalliga nach Babelsberg, von wo er in der Saison 21/22 nach Staaken in die Oberliga wechselte. Mit der Erfahrung aus über drei Saisons Oberliga wechselt Franz nun zum SV SCHOTT in die Verbandsliga. "Wir freuen uns sehr auf einen erfahrenen Spieler aus der Oberliga Nord. Er soll uns hauptsächlich in der defensiven Zentralen in der Innenverteidigung oder Mittelfeld helfen. Er passt ideal in unsere Altersstruktur und soll auch mit seiner Erfahrung Stabilität geben. Er hat mich auch in unserer Gesprächen menschlich sehr überzeugt", freut sich Christian Kummer auf den Neuzugang.

Dazustoßen wird auch Henry Krause (19), der aus dem Nachwuchsleistungszentrum vom FC Carl Zeiss Jena wechselt und dort die letzten beiden Saisons in der U19 DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz kam. Dort konnte sich der junge Verteidiger mit der U19 in der Hauptrunde am Ende den zweiten Platz sichern. "Er hat sich mit seiner Art sofort in der Mannschaft integriert und zeigt ein sehr gutes Spielverständnis sowie für sein Alter eine großartige Ruhe am Ball. Er wird uns in der Defensive helfen und kann dort fast alle Positionen bekleiden", sagt Kummer zum jungen Defensivallrounder.

Mit Benno Walter (17) kommt ein junger Spieler vom FC Thüringen Jena zum SV SCHOTT, der bereits in seiner ersten Saison im Männerbereich mit 20 Toren in 20 Spielen Eindruck hinterlassen hat. Zudem ist Benno Walter die letzten Jahre im Nachwuchs beim FCT schon immer auffällig gewesen. Nun geht er den nächsten Schritt in die Thüringenliga, um dort seine Effizienz unter Beweis zu stellen. "Ich würde ihn trotz seines jungen Alters als Transfercoup bezeichnen, da ihn einige Vereine auf dem Zettel hatten. Er ist ein Sturmtalent und bringt für seine 17 Jahre schon sehr viel mit. So wird er auch körperlich keine Probleme in der Liga haben. Er verkörpert einen Stürmertypus, den wir noch nicht in unseren Reihen haben. Er soll unser Spiel damit noch vielfältiger machen. Seine Torgefährlichkeit hat letzte Saison unter Beweis gestellt", freut sich Christian Kummer

Auch Magnus Kellermann (17) konnte bereits seine ersten Minuten im Männerbereich in der vergangenen Saison sammeln. Angefangen in der G-Jugend bei den SCHOTTianern folgte der Ruf des Nachbarn und eine gute Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena. Die letzten beiden Saisons machte Magnus in der U19-Verbandsliga beim SV Jena-Zwätzen auf sich aufmerksam. Mit 13 Spielen und 14 Toren beendete er die Saison und nun folgt die Rückkehr zum SV SCHOTT Jena. "Er ist sicher ein kleiner Überraschungstransfer. Sicherlich hatten ihn nicht so viele auf dem Zettel, aber ein guter Hinweis meines Co-Trainers sei Dank. Magnus bringt eine gewisse Unbekümmertheit mit. Er kann offensiv ebenfalls verschiedene Positionen spielen und soll dem Kader noch mehr Breite in der Offensive verleihen", sagt Kummer zum letzten externen Neuzugang.

Vier A-Junioren rücken auf

Weiterhin rücken aus dem eigenen Nachwuchs Neven Hundack (18), welcher bereits die letzten zwei Saisons an den Männerbereich herangeführt wurde, Lionel Ziegner (18), der sich bereits letzte Saison zur Stammkraft in der II. Männer entwickelte, Jonas Haupt (18), der im letzten Jahr ein großen Sprung gemacht hat und Vincent Delinger (17), welcher auf 20 Toren in der U19 und einigen Einsätzen bei den Männern kommt, auf.

"Insgesamt sind wir mit den Transfers sehr zufrieden. Mit den vier eigenen A-Junioren sowie unseren externen Neuzugängen haben wir die Breite des Kaders nochmal sehr gestärkt. Es gibt auf jeder Position einen Kampf um den Startelf-Platz. Gleichzeitig legen wir auch das Fundament für eine starke zukünftige Mannschaft, in dem wir jungen hungrigen Spielern die Möglichkeit geben sich zu beweisen. Der Altersschnitt der acht Neuzugänge liegt bei 18,75", fasst Kummer abschließend zusammen.

Verlassen hat den SV SCHOTT Yaser Bakhavoli zu Rudolstadt, der viele Jahre im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurde und über 100 Spiele im Männerbereich absolvierte. Zudem wechselte Niclas Burkhardt nach einem Jahr zum FC Thüringen Weida und Leander Roelofs, der ebenfalls den Verein verlässt.