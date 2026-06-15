Vielversprechende Änderungen Kreisklasse A Sinsheim +++ Die SG 2000 Eschelbach angelt sich einen spannenden Spielertrainer und zwei hochgelobte Rückkehrer von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Lörz

Jahr eins nach der B-Klassen-Meisterschaft endete dank es starken Endspurts erfreulich für die SG 2000 Eschelbach. Der anvisierte Klassenerhalt gelang ohne das ganz große Zittern und nebenbei haben die Verantwortlichen die sportlichen Weichen für 2026/27 gestellt. Darunter sind einige Transfers, die auf eine mehr als gute kommende Saison schließen lassen.

Die wichtigste Personalie betrifft den Trainerposten. "Nachdem unsere Trainer David Beckmann und Kevin Zuber uns bereits im vergangenen Oktober darüber informiert haben, aus privaten Gründen nicht weiterzumachen, haben wir uns zügig auf Trainersuche begeben", sagt Christoph Schrötel. Der Spielausschussvorsitzende hatte einige Kandidaten auf dem Zettel, einer hat sich dabei als besonders geeignet erwiesen. André Piesch heißt er und setzt in Eschelbach eine Spielertrainer-Tradition fort, mit der der Klub in der Vergangenheit stets gute Erfahrungen gemacht hat. Das Trainerduo Beckmann/Zuber führte die Mannschaft als B-Liga-Meister in die Kreisklasse A, zuvor prägten unter anderem Julian Bauer und Daniel Unruh als spielende Coaches Eschelbacher Teams.

"Auf André bin ich gekommen, nachdem ich mich auf fupa.net über mögliche Kandidaten aus der näheren Umgebung umgesehen habe", berichtet Schrötel vom Trainerfindungsprozess. Daraufhin nahm er Kontakt zu dem 31-Jährigen auf und verrät, "dass für uns sofort klar gewesen ist, dass André der richtige Mann ist." Das bestätigt der Neue. "Ich habe große Lust darauf loszulegen und bin schon sehr gespannt", sagt Piesch. In den vergangenen Jahren war er Spielführer bei der SG Horrenberg in der Kreis- und Landesliga. Davor stand er jeweils mehrere Jahre in Diensten des Landesligisten FC Bammental und sammelte beim FC Zuzenhausen sogar Verbandsliga-Erfahrung. Der gelernte Defensivmann wird in der A-Liga zweifelsohne einen zweikampfstarken und technisch versierten Innenverteidiger abgeben.