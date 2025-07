Mit einem 2:1 beim bezirksligisten ASCK Simbach startete der FCVE in die Vorbereitung. Am Freitag folgt der nächste Härtetest in Eberspoint. – Foto: Thomas Martner

"Vielversprechend und positiv" - FCVE mit Vorbereitungsstart zufrieden +++ Vilstallöwen kommen gut aus den Startlöchern - nächstes Testspiel am Freitag in Eberspoint gegen Langengeisling +++

Seit knapp zwei Wochen befindet sich der FC Velden-Eberspoint in der Vorbereitung zur dritten Saison in der Kreisliga Isar-Rott. Im Vergleich zur Vorsaison scheinen Langmeier und Co. nun deutlich besser aus den Startlöchern zu kommen. Vor allem der Konkurrenzkampf um die Stammplätze in der ersten Mannschaft scheint den Vilstallöwen gut zu tun.

"Die ersten Wochen der Vorbereitung verlaufen sehr vielversprechend und positiv. Die Truppe konnte die positive Stimmung mit in die neue Saison transportieren und strotzt vor Fleiß und Engagement", beschreibt FCVE-Coach Andreas Kirschner seine ersten Eindrücke nach den ersten zwei Wochen. Das Jahr 2025 läuft beim FCVE bisher äußerst erfolgreich: In der Rückrunde der Vorsaison konnte man mit sieben Siegen unter Beweis stellen, dass die junge Löwentruppe als spielstarke Mannschaft mit den Top-Teams mithalten kann.

Mit den ersten beiden Testspielen zeigt sich Löwendompteur Andreas Kirschner sehr zufrieden. Am Freitagabend will man auch gegen den FC Langengeisling "mit einem positiven Gefühl" aus der Partie gehen. – Foto: Thomas Martner

Nun will man diese Euphorie in die neue Saison übertragen. Den ersten Test beim Bezirksligisten ASCK Simbach am vergangenen Samstag konnte man zumindest schon mal erfolgreich gestalten: Durch Tore von Maxi Hampe und Tim Langmeier gewann man verdient mit 2:1. "Gegen Simbach überzeugten wir und erspielten uns zahlreiche Chancen, weshalb der Sieg auch sehr verdient zustande kam. In Hälfte zwei ließen nach einer intensiven Trainingswoche die Kräfte dann etwas nach, was dann zu vielen unnötigen Ballverlusten führte und vor allem den letzten Pass im letzten Drittel etwas unsauber werden ließ. Aber für den ersten Test war das eine sehr ansprechende Leistung.", so Kirschner nach dem ersten Testspiel. Sa., 28.06.2025, 11:00 Uhr ASCK Simbach/Inn Simbach FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 1 2

Nur drei Tage später folge mit dem TSV Ampfing der nächste Härtetest. Gegen den stark aufgerüsteten Bezirksligisten, welcher mit einigen ehemaligen Regionalliga-Kickern in die neue Saison geht, musste man sich 3:1 geschlagen geben, wenngleich man sich im Lager der Löwen mit dem Test zufrieden zeigte, da man auch phasenweise spielerisch mit vielen positiven Phasen mithalten konnte.

Der Kader der Vilstallöwen blieb über den Sommer hinweg nahezu unverändert: Vorerst verzichten muss der FCVE auf Matthias Schopf (pausiert). Dem Gegenüber stehen zwei Rückkehrer: Nach langer Verletzungspause kann FCVE-Coach Kirschner wieder auf Andreas Frank zurückgreifen. Ein "Luxusproblem" gibt es in dieser Saison beim Kampf um die Nummer Eins bei den Löwen: Durch die Rückkehr von Torwart Stefan Distler streiten sich gemeinsam mit Peter Sedlmeier und Kilian Rupprecht gleich drei Top-Torhüter um den Stammplatz in der ersten Mannschaft. Als Backup im Tor steht außerdem noch Roman Prinzhaus weiterhin zur Verfügung, welcher zur neuen Saison gemeinsam mit Waldemar Wilk als Torwarttrainer mehr im Jugend- und Herrenbereich agieren wird. Bei der zweiten Mannschaft konnte man sich mit der Rückkehr von Torjäger Ziyad Yassin in der Offensive verstärken. Zudem verstärkt mit Thomas Galler ein weiteres Talent das Team von Jungtrainer Pascal Morloher.

In der Rolle des "Herausforderers" kehrt Stefan Distler nach über einem Jahr Verletzungspause zurück bei den Vilstallöwen. Neben TW-Talent Kilian Rupprecht und Stammtorwart Peter Sedlmeier kämpfen nun gleich drei Top-Torhüter um die Nummer Eins beim FCVE. – Foto: Thomas Martner