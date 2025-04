Vielumworben, aber er bleibt: Landstorfer-Zusage macht Cham happy

Landstorfer gilt als Ausnahmetalent, seine Sololäufe sind gefürchtet. Im Nachwuchsbereich bemühten sich sogar schon Profivereine um den jungen Flügelstürmer. Seit der U15 ist er für den ASV aktiv, wurde jahrelang im Chamer Nachwuchsleistungszentrum gefördert. In seiner ersten Herrensaison spielt(e) sich das Eigengewächs durch starke Leistungen auf die Notizzettel von höherklassigen Vereinen. Darunter fällt sicherlich auch der benachbarte Regionalligist aus Vilzing.



Umso glücklicher sind die Verantwortlichen des ASV Cham über den Verbleib ihres „Sturmjuwels“. „Wir freuen uns natürlich mega, dass Konsti uns die Treue hält. Er hat mit seinen jungen Jahren schon eine sehr große Strahlkraft und wird immer mehr, aber ist auch schon, ein Gesicht beim ASV. Ihm selbst gefällt es bei uns. Wir können mit ihm gemeinsam weiterwachsen und sind aktuell, denke ich, genau die richtige Plattform für ihn, um sich zu zeigen und die nächsten Entwicklungsschritte zu machen“, gibt Sportlicher Leiter Michael Plänitz zur Protokoll. Mit dieser Vertragsverlängerung setze der ASV Cham ein starkes Zeichen und wolle Landstorfer in den nächsten Jahre weiterhin bestmöglich aufbauen.



Auf Anhieb hat Konstantin Landstorfer den Sprung von der Jugend-Landesliga in die Herren-Bayernliga geschafft. In der laufenden Spielzeit kam er unter Cheftrainer Faruk Maloku bislang 23 Mal zum Einsatz, davon 18 Mal von Beginn an. Dabei gelangen ihm acht Tore und drei Assists. Weitere Scorer-Punkte werden in naher Zukunft allerdings nicht dazukommen. Im vergangenen Heimspiel gegen den ATSV Erlangen brach sich das Offensivtalent nämlich das Schlüsselbein und wird seinem Team erstmal fehlen.