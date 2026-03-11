Vielseitiger Offensivspieler: Ben Klöpper verstärkt den FC Leschede II von P. M. · Heute, 06:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC 47 Leschede

Der FC Leschede II kann sich zur Saison 2026/27 über Verstärkung freuen: Offensivspieler Ben Klöpper schließt sich dem Team an. Der Rechtsfuß bringt Erfahrung aus über 100 Pflichtspielen für Concordia Emsbüren mit.

Erfahrung aus Concordia-Zeiten Ben Klöpper begann seine fußballerische Laufbahn bei Concordia Emsbüren und wechselte später in die Jugend der JSG Leschede/Emsbüren/Listrup. Dort erhielt er in der B- und A-Jugend seinen fußballerischen Feinschliff und sammelte Spielpraxis in der Bezirks- und Landesliga.

Seit dem Sommer 2020 gehört Klöpper zur Seniorenabteilung von Concordia. In dieser Zeit kam er sowohl in der ersten Mannschaft in der Bezirksliga als auch in der zweiten Mannschaft in der 1. Kreisklasse sowie der Kreisliga Süd-Mitte Emsland zum Einsatz. Insgesamt absolvierte der Offensivspieler 103 Pflichtspiele für Concordia. Verstärkung für die positive Entwicklung

Beim FC Leschede setzt man große Hoffnungen in den Neuzugang. „Ben ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der über einen guten Mix aus Spielverständnis, Dynamik und Durchsetzungskraft verfügt. Er wird der 2. Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben“, erklärt der Fußballvorstand des Vereins. Klöpper selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung und mit meinen Freunden die Spiele anzugehen.“ Ab der Saison 2026/27 wird der Offensivspieler somit für die zweite Mannschaft des FC Leschede auflaufen.