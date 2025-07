Vielseitiger Linksfuß für den SVW: Sultani kommt vom VfL Oldenburg

Der SV Wilhelmshaven setzt seinen Transferkurs fort und sichert sich die Dienste von Mohammed Sultani. Der 21-Jährige kommt vom VfL Oldenburg und bringt trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung mit: 25 Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga, 14 Spiele in der Regionalliga, 27 in der Oberliga sowie 28 Partien in der Bremenliga stehen in seiner Vita.