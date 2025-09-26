Seit dieser Saison ist Julius Bäumel, bereits seit fünf Jahren beim TSGV Waldstetten in der Fußball-Landesliga aktiv und stets Stammspieler, Vizekapitän der Mannschaft. Der Außenverteidiger, der aktuell verletzt ist, glaubt zu wissen, warum seine Mannschaft aktuell so gut drauf ist.

„Wir haben in diesem Jahr wirklich einen sehr ausgeglichenen Kader. Wenn mal einer ausfällt, kann er nahezu gleichwertig ersetzt werden. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass der Teamspirit von Sieg zu Sieg gewachsen ist“, versucht Bäumel in Worte zu fassen, warum es im Moment so gut läuft bei seiner Mannschaft.

Selbst ein 0:3 zum Auftakt gegen den SV Waldhausen am ersten Spieltag kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der TSGV Waldstetten stark in die Saison gestartet ist. Fünf Siege in Serie konnten die Zuschauer im Stadion „Auf der Höhe“ lange nicht mehr beobachten.

Im Nachgang kann die Pleite zum Start vielleicht sogar als rechtzeitiger Weckruf betrachtet werden. „Da haben wir schon gemerkt, dass zum erfolgreichen Fußball mehr dazugehört. Vielleicht war die Niederlage wichtig für uns, vielleicht kam sie zum richtigen Zeitpunkt. Ab dem zweiten Spieltag haben wir das dann sukzessive aufgebaut. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das zu unserer Tugend machen können“, so Bäumel weiter.

Tatsächlich ist ausgerechnet er aktuell ein Spieler, der verletzungsbedingt aussetzen muss. Er zog sich in der Partie in Ehningen, die man in der letzten Minute noch mit 2:1 gewinnen konnte, einen Muskelfaserriss zu. Doch selbst Bäumel ist in der Partie gegen Bernhausen adäquat ersetzt worden, ein 4:1-Erfolg gelang, was seine These bestätigt.

In den vergangenen Jahren mussten die Waldstetter stets einen wachen Blick in den Rückspiegel werfen, in dieser Saison ist der Vorsprung auf die rote Zone bereits ein großer, was alle Beteiligten freut. Von irgendwelchen Zielen möchte man beim TSGV aber nicht sprechen, wenngleich man sich über den aktuellen Erfolg natürlich freut.

„Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel, weil wir wissen, dass jedes Spiel in der Landesliga ein fifty-fifty-Spiel ist. Da müssen wir stets mehr Einsatz als der Gegner zeigen – und das gelingt uns aktuell“, hebt Bäumel mahnend den Zeigefinger. Ja, in dieser Liga, vor allem aber in dieser Gruppe 2, ist nichts selbstverständlich, und es ist zu diesem frühen Zeitpunkt längst noch nicht abzusehen, welches Team sich wo einordnen wird.

Ehningen und Bernhausen sind von vielen Landesligakennern als Favoriten genannt worden in diesem Jahr, auch von Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer. Nun hat der TSGV diese beiden Mannschaften nacheinander geschlagen. „Das zeigt zumindest einmal, dass wir mit den Teams aus der oberen Hälfte der Tabelle mithalten können. In diesen beiden Partien hatten wir die geschlossene Mannschaftsstärke voraus, wenngleich wir uns qualitativ sicher nicht höherstellen werden als speziell diese beiden Mannschaften“, sagt der Außenverteidiger, dass man es aktuell einfach gut hinbekomme.

Man spüre aber auch innerhalb der Mannschaft eine Veränderung, wie der Vizekapitän ausgemacht hat. Da werden plötzlich von einigen Spielern Zusatzläufe absolviert, da bleiben andere nach dem Training noch auf dem Platz und trainieren Freistöße oder Torschüsse. „Das habe ich in den vergangenen fünf Jahren in dieser Form so noch nicht gesehen. Da hat sich die Mentalität durchaus etwas verschoben, hin zu einer Siegermentalität. Das hängt natürlich auch mit den jungen, siegeshungrigen Neuzugängen zusammen“, so Bäumel. Ergänzend dazu, wenngleich er sich selbst aktuell herausnehmen muss, sei man in dieser Saison bislang einigermaßen vom Verletzungspech verschont geblieben, die Konkurrenz innerhalb der Mannschaft ist somit seit rund zwei Monaten gleichbleibend.

Bäumel werde noch drei bis vier Wochen ausfallen, das hätten ihm die Ärzte mitgeteilt. Er selbst hofft, nach dem Spiel beim FV Sontheim/Brenz (5. Oktober) wieder auf dem Platz stehen zu können. Das wäre für die Mannschaft sicher gut, denn danach empfängt man den TSV Köngen (12. Oktober), der aktuell auf Platz eins steht.

Der Routinier hat sich gefreut, dass ihm die Mannschaft das Vertrauen ausgesprochen hat, dass er der Vizekapitän hinter Tim Schraml sein darf. „Das ist dann vielleicht das Verdienst meiner letzten Jahre hier im Verein, in denen ich regelmäßig gespielt habe. Ich denke auch, dass ich konstant meine Leistung abrufen konnte, ob nun gut oder schlecht, sollen anderen beurteilen“, sagt er lachend. Als einer von drei Akteuren in der Mannschaft (Marc Heinzmann und Tim Schraml) hat er den 30. Geburtstag bereits hinter sich, gehört somit zu den erfahrensten Akteuren im Team.

Ernst fügt er an: „Ich hatte auch den eigenen Anspruch, in dieser Saison voranzugehen, Wortführer zu werden, gerade auch für die jüngeren Spieler dazusein.“ Das macht er, und ohnehin hat sein Wort Gewicht in der Kabine des TSGV – auch während seiner aktuellen Verletzung.