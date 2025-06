"Vielleicht nehmen wir nicht nur Punkte mit, sondern auch Ideen"

Am kommenden Freitag brechen die Jungsenioren der SKV Rutesheim früh in Richtung Lüneburger Heide auf – genauer gesagt: um 6 Uhr morgens geht’s los. Ziel ist der DAHSC - Ü32 Supercup in Schneverdingen, eines der renommiertesten Turniere für Altherrenmannschaften in Deutschland. Die Rutesheimer freuen sich auf drei Tage voller Fußball, Teamgeist und unvergesslicher Momente – sportlich wie menschlich.

„Für uns ist es eine tolle Sache, ein deutschlandweites Turnier wie den DAHSC - Ü32 Supercup zu spielen. Natürlich steht der sportliche Erfolg und Spaß im Vordergrund – aber was wäre das Ganze ohne das Miteinander und die legendären Abende danach?“, so Alexander Ziegler, sportlicher Leiter der Jungsenioren.

Das erste Spiel steht gleich am Freitag um 15:30 Uhr auf dem Programm – viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt also nicht. Umso wichtiger, dass die Vorbereitung gestimmt hat und die Mannschaft als eingeschworenes Kollektiv auftritt.

Neben dem sportlichen Reiz liegt der Fokus auch auf dem Miteinander. Ob auf dem Platz, beim Anfeuern oder bei der wohlverdienten Erfrischung nach den Spielen – der Zusammenhalt steht bei der SKV ganz oben.

Die Jungsenioren aus Rutesheim reisen also mit klaren Ambitionen, viel Vorfreude und dem Wissen an, dass Fußball in jedem Alter verbindet – am besten mit einem guten Spiel, einem kühlen Getränk und heiseren Stimmen am Abend.

Spieler die dabei sind:

Marcus Bofinger

Michael Weinmann

Rolf Kramer

Denis Scheeff

Akan Yüksel

Alexander Ziegler

Chris Apel

Ralf Ziegler

Steffen Lang

Chris Baake

Jens Rienhoff

Julian Sommer

Karim Radhouani

Michele Giagnorio

Peyman N. Kardjan

Steffen Widmaier

Chris Grauer

Alexander Freidinger

Marco Eckert als Betreuer