"Vielleicht kommen diesmal ein paar Getränkekisten mehr mit"

Foto: FSV Waldebene Stuttgart Ost

Einen Spieltag vor dem Saisonende steht der FSV Waldebene Stuttgart Ost als vorzeitiger Meister der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg fest. Nach einem schwierigen Saisonstart startete das Team eine beeindruckende Serie und blieb fortan ungeschlagen. Der sportliche Leiter Frauen- und Mädchenfußball, Florian Kapfer, blickt stolz auf die Meilensteine dieser Spielzeit zurück und kündigt einen bedeutenden organisatorischen Wechsel an: Der Verein wird künftig komplett unter dem Dach der Stuttgarter Kickers antreten.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielerinnen und Verantwortlichen tiefe Emotionen freigesetzt. Nach 21 absolvierten Partien ist die Mannschaft mit 47 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Der jüngste Erfolg gegen Hegnach machte den Triumph perfekt, doch die ganz große Party lässt noch kurz auf sich warten.

Florian Kapfer berichtet gegenüber FuPa über die Stunden nach dem Abpfiff: „Wir haben nach dem Spiel gegen Hegnach auf jeden Fall noch ein bisschen gefeiert und saßen beisammen. Die richtige Feier startet aber erst nach dem letzten Saisonspiel, wenn wir dann auch die Meisterschale erhalten.“

Vom Fehlstart zur ungeschlagenen Meisterschaftsserie

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Vormachtstellung des Spitzenreiters ein Spiel vor dem Saisonende. Mit 14 Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 63:19 distanzierte das Team den ersten Verfolger, den Karlsruher SC II, der mit 40 Punkten (12 Siege, vier Unentschieden, und fünf Niederlagen bei 53:30 Toren) den zweiten Rang belegt.

Dieser souveräne Triumph war nach den ersten Wochen der Spielzeit kaum zu erahnen, als die Mannschaft einen herben Dämpfer hinnehmen musste. „Wir wussten, dass wir eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft zusammengestellt haben. Dementsprechend war die Enttäuschung dann auch sehr groß, nachdem wir aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnten“, gesteht Florian Kapfer. Umso bemerkenswerter verlief die darauffolgende Phase: „Der darauffolgende Lauf und dass wir seitdem in der Oberliga ungeschlagen sind, ist umso beeindruckender. Wir wollten auf jeden Fall in den Top 3 mitspielen, allerdings wussten wir auch, dass mehr drin sein könnte.“

Die richtige Taktik und das Herzblut des Staffs

Dass der große Wurf letztlich so souverän gelang, lag an einem harmonischen Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die im Laufe der Monate perfekt ineinandergriffen. Insbesondere die Entwicklung der Spielphilosophie trug maßgeblich zum Erfolg bei. „Ich denke, dass es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren war. Mit steigender Formkurve stieg auch das Selbstvertrauen im Team. Fußballerische Prinzipien konnten mit fortlaufender Zeit besser umgesetzt werden“, analysiert der sportliche Leiter.

Ein Aspekt hierbei war die schnelle Anpassung an das neue Trainerteam: „Das ist auch ein wichtiger Faktor, denn unser Cheftrainer Manuel Strobel ist auch erst seit dieser Saison dabei. Zudem ist auch das viele Herzblut unserer ehrenamtlichen Helfer und des Staffs ein ausschlaggebender Punkt, der das Team zur Meisterschaft geführt hat.“

Talent und außergewöhnlicher Zusammenhalt als Fundament

Neben der taktischen Reife überzeugte die Meistermannschaft durch ihre mentalen und charakterlichen Tugenden. Das Gefüge wuchs über die gesamte Spielzeit hinweg zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen, die ihre Qualitäten verlässlich auf dem Rasen abrief. Auf die Stärken der Mannschaft angesprochen, findet Florian Kapfer deutliche Worte: „Definitiv viel mehr Stärken als Schwächen. Eine Menge Talent, gepaart mit Ehrgeiz und vor allem auch ein positives Klima und Teamgefüge. Die Mädels sind über die letzten Monate zu einer absoluten Einheit zusammengewachsen.“

Getränkekisten für die Reise und der Wechsel zu den Kickers

Während die Spielerinnen einer bewährten Tradition nachgehen, wird intensiv an den weitreichenden Veränderungen im Hintergrund gearbeitet. Der Verein wird künftig unter einem neuen Namen auflaufen, da das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird. „Die Spielerinnen gehen traditionell jedes Jahr auf eine Abschlussfahrt. Vielleicht kommen diesmal ein paar Getränkekisten mehr mit. Der Staff nutzt die Pause, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten“, blickt Florian Kapfer voraus.

Der Schritt nach oben bringt zudem eine strukturelle Neuausrichtung mit sich: „Außerdem werden wir organisatorisch nun auch komplett unter das Dach der Stuttgarter Kickers gehen. Aktuell läuft ein Antrag auf Spielrechtsübernahme bei den zuständigen Verbänden.“

Nachhaltige Talentförderung und diskrete Kaderplanung

Die personellen Weichenstellungen für das veränderte Umfeld in der neuen Spielklasse sind bereits weit fortgeschritten. Dabei setzen die Verantwortlichen auf eine diskrete Kommunikation über die eigenen Kanäle und eine langfristige Philosophie, bei der der eigene Nachwuchs eine zentrale Rolle einnimmt. „Die Kaderplanungen sind so gut wie abgeschlossen. Zu- und Abgänge können unseren Socials entnommen werden, da noch nicht alle Zu- oder Abgänge schon öffentlich kommuniziert sind“, erklärt der sportliche Leiter.

Er gewährt jedoch Einblicke in die Ausrichtung: „Perspektivisch wollen wir unseren Unterbau weiter stärken und auch weiterhin bei den Junioren des Stuttgart FC leistungsstarke Juniorinnen ausbilden. Mittelfristig wünschen wir uns, Abgänge auch durch den eigenen Unterbau auffangen zu können. Umso glücklicher sind wir, dass wir eine Spielerin aus der U17 in den Kader der ersten Mannschaft integrieren konnten und sich weitere Toptalente unseren Frauen II angeschlossen haben.“

Klassenerhalt und bürokratische Aufgaben in der 3. Liga

Für die kommende Saison 2026/2027 geht der Blick mit viel Realismus und großem Respekt auf die anstehenden Herausforderungen. Durch eine tiefgreifende Strukturreform des Verbandes hängen die Trauben für den Aufsteiger in der Regionalliga ungleich höher. „Als Aufsteiger geht es erst mal darum, sich in der neuen Liga zu etablieren und sich auch organisatorisch unter dem Dach der Stuttgarter Kickers 'einzuspielen'“, gibt Florian Kapfer die Marschroute vor.

Er warnt zudem vor den veränderten Rahmenbedingungen: „Durch die kommende Reform der Regionalliga zu einer dreigleisigen 3. Liga wird es verschärfte Abstiegsregelungen geben. Wir müssen also nicht nur sportlich unsere Hausaufgaben machen, sondern auch organisatorisch darauf hinarbeiten, uns in einer 3. Liga nachhaltig etablieren zu können.“