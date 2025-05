„Vielleicht fehlt mir noch die nötige Erfahrung“

„Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, der Mannschaft nicht mehr entscheidend weiterhelfen zu können“, sagt Düven im Gespräch. „Vielleicht fehlt mir dafür an der Seitenlinie einfach noch die nötige Erfahrung als Trainer. Wer mich kennt, weiß: Wenn ich etwas mache, dann mit voller Überzeugung und Leidenschaft. Doch zuletzt hatte ich den Eindruck, dass nicht mehr alle bereit sind, 100 % dafür zu geben, gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen.“

Die Zeit bei Eilendorf bleibt ihm trotz allem in Erinnerung – auch wegen der schwierigen Begleitumstände. „Ich war mit voller Emotion und Power bei der Sache und habe versucht, den Jungs alles weiterzugeben, was ich bislang in meiner Karriere gelernt habe. Anfangs haben sie das auch gut angenommen. Leider gab es im Verein selbst zu viel Unruhe“, resümiert er. Die jüngsten Niederlagen seien nicht mehr allein sportlich erklärbar: „Was genau der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass wir in den letzten drei Spielen so schlecht performt haben, kann ich leider nicht sagen.“

Für seine Chance als Trainer zeigt sich Düven dennoch dankbar: „Ich danke Arminia vielmals für das Vertrauen, dass ich als unerfahrener Trainer überhaupt die Chance bekommen habe, diese Aufgabe zu übernehmen. Diese Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit und werde sie für die Zukunft nutzen.“

Und auch seiner Mannschaft will er ein letztes Wort mitgeben: „Ich bin den Jungs sehr dankbar. Eigentlich wollte ich mich nach meiner Sperre beim VfR Würselen nur fit halten – und habe dann nach kurzer Zeit den Trainerposten übernommen. Die Jungs haben das angenommen und mich als Trainer akzeptiert. Ich hoffe, dass sie die letzten fünf Spiele noch als Einheit vernünftig zu Ende bringen und in Zukunft solche Situationen nicht mehr erleben müssen.“