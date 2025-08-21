 2025-08-21T14:07:42.707Z

Spielbericht
Maximilian Grolik erzielte einen Doppelpack für den TSV Alling.
Maximilian Grolik erzielte einen Doppelpack für den TSV Alling. – Foto: Moritz Kube/FuPa

„Vielleicht ein, zwei Tore zu hoch“ – Alling verwandelt Rückstand in Schützenfest

7:1-Heimerfolg am Mittwochabend

Einen nahezu perfekten Tag hat der TSV Alling gegen am Ende bemitleidenswerte Gröbenzeller erwischt. Dabei sah es zunächst genau andersherum aus.

Alling – Es läuft bei den Kreisklassen-Kickern des TSV Alling. Im Totopokal steht das Team um Spielertrainer Sebastian Kiffer im Zugspitz-Halbfinale. Und in der Liga ist der TSV auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen geblieben. Mit 7:1 (4:1) fegten die Gastgeber den 1. SC Gröbenzell vom Platz. Und das, obwohl der Allinger Spielertrainer sagt: „Die ersten 20 Minuten gehen ganz klar an Gröbenzell. Da waren sie deutlich besser als wir.“ Die Folge: das verdiente 0:1 durch Marco Peters (17.).

Was dann passierte, fasst Kiffer in einem kurzen Satz zusammen: „Wir haben halt aus zehn Chancen sieben Tore gemacht.“ Der 1:1-Ausgleich durch Daniel Pfannes (24.) sei noch ein bisschen glücklich gewesen, so der TSV-Spielertrainer. Doch danach sei das Momentum immer mehr in Richtung seiner Mannschaft gekippt. Zweimal Maximilian Grolik (27. und 36.) und Simon Kahl (41.) sorgten noch vor der Pause mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Benjamin Baur (52.), Stefan Hochreuter (77.) und Michael Drexl (88.) beseitigten im zweiten Durchgang jegliche Rest-Zweifel an einem Allinger Erfolg. „Am Ende war es auf jeden Fall verdient“, meint Kiffer. „Vielleicht aber ein, zwei Tore zu hoch.“ (Thomas Benedikt)

