Maximilian Grolik erzielte einen Doppelpack für den TSV Alling. – Foto: Moritz Kube/FuPa

„Vielleicht ein, zwei Tore zu hoch“ – Alling verwandelt Rückstand in Schützenfest 7:1-Heimerfolg am Mittwochabend Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 1 Gröbenzell Alling

Einen nahezu perfekten Tag hat der TSV Alling gegen am Ende bemitleidenswerte Gröbenzeller erwischt. Dabei sah es zunächst genau andersherum aus.

Alling – Es läuft bei den Kreisklassen-Kickern des TSV Alling. Im Totopokal steht das Team um Spielertrainer Sebastian Kiffer im Zugspitz-Halbfinale. Und in der Liga ist der TSV auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen geblieben. Mit 7:1 (4:1) fegten die Gastgeber den 1. SC Gröbenzell vom Platz. Und das, obwohl der Allinger Spielertrainer sagt: „Die ersten 20 Minuten gehen ganz klar an Gröbenzell. Da waren sie deutlich besser als wir.“ Die Folge: das verdiente 0:1 durch Marco Peters (17.). Gestern, 20:00 Uhr TSV Alling Alling 1. SC Gröbenzell Gröbenzell 7 1 Abpfiff