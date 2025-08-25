"Vielleicht ein Tor zu hoch" - Mühlen gewinnt beim SV Brake

Vor rund 200 Zuschauern erwischte Brake den besseren Start. Nach einer Standardsituation war es Jan-Niklas Wiese (19.), der die Gastgeber mit dem ersten Torschuss des Spiels in Führung brachte. Mühlen wirkte kurz geschockt, sodass Brake die Chance hatte, nachzulegen. "Da hatten wir Glück." so Hinrichs.

Dann aber schlugen die Gäste eiskalt zurück: Peter Sieve (27.) wurde nach einem schönen Zuspiel von Linus Kolhoff in Szene gesetzt, blieb vor dem Keeper cool und glich zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später drehte Benjamin Willenbrink (34.) mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz die Partie. Mit der Führung im Rücken übernahm Mühlen zunehmend die Spielkontrolle.

Mühlen kommt gut aus der Pause

Nach der Pause kam die Hinrichs-Elf druckvoll aus der Kabine und erspielte sich mehrere Großchancen, ließ diese aber zunächst liegen. In einer kurzen Phase, in der Brake noch einmal gefährlich wurde, bewiesen die Gäste Kaltschnäuzigkeit: Erneut Willenbrink (65.) sowie Jan Leiber (68.) stellten binnen drei Minuten auf 1:4 und sorgten für die Vorentscheidung.

Brake kam zwar noch zu Möglichkeiten, darunter ein Aluminiumtreffer, konnte den verdienten Auswärtssieg der Grün-Weißen aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

Trainer Andreas Hinrichs zeigte sich zufrieden, ordnete das Ergebnis aber realistisch ein:

„Ich denke, der Sieg war verdient, vielleicht ein Tor zu hoch. Gerade in der Phase nach der Pause hätten wir das 3:1 machen müssen, da hätte das Spiel auch kippen können. Aber insgesamt haben wir auf Kunstrasen in Brake stark gespielt und die Punkte verdient mitgenommen.“