Vielfältiges Turnierprogramm in Wiesloch Physio West Sommercup +++ Zwei Tage voller Spiel und Spaß +++ Erstmals Turnier für Inklusionsmannschaften am ersten Turniertag von VfB/red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Auch in diesem Jahr veranstaltet der VfB Wiesloch Sommerturniere für Jugendmannschaften – Foto: VfB Wiesloch

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Innerhalb der letzten Jahre haben sich die Sommerturniere für Jugendmannschaften des VfB Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis etabliert. Somit wird es auch in diesem Jahr mit dem Physio West Sommercup 2026 am zweiten Wochenende im Juli (11./12.7.) ein breites Angebot an Jugendturnieren geben. Den Start machen die Jüngsten, da vormittags das Bambini-Spielfest (2019 oder jünger) stattfindet und dann mittags die Bambins ab den Jahrgängen 2020 oder jünger folgen werden. Drei der fünf weiteren Turniere am ersten Tag sind bei der E-Jugend sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Den Abschluss machen am Nachmittag die D2-Junioren sowie das Turnier für Inklusionsmannschaften, welches erstmals beim VfB Wiesloch stattfinden wird.