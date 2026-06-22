Vielfältiges Turnierprogramm in Wiesloch

Innerhalb der letzten Jahre haben sich die Sommerturniere für Jugendmannschaften des VfB Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis etabliert. Somit wird es auch in diesem Jahr mit dem Physio West Sommercup 2026 am zweiten Wochenende im Juli (11./12.7.) ein breites Angebot an Jugendturnieren geben. Den Start machen die Jüngsten, da vormittags das Bambini-Spielfest (2019 oder jünger) stattfindet und dann mittags die Bambins ab den Jahrgängen 2020 oder jünger folgen werden. Drei der fünf weiteren Turniere am ersten Tag sind bei der E-Jugend sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Den Abschluss machen am Nachmittag die D2-Junioren sowie das Turnier für Inklusionsmannschaften, welches erstmals beim VfB Wiesloch stattfinden wird.
Erstmals Inklusionsmannschaften und erneut Besuch aus Polen
„Für unsere neu gegründete Inklusionsmannschaft ist es die Möglichkeit, gegen andere Teams spielen zu dürfen. Ebenfalls freuen wir uns, dass dieses Jahr auch wieder Jugendmannschaften aus Polen bei zu uns in die Große Kreisstadt kommen werden“, blickt VfB-Jugendleiter Tim Waibel hoffnungsvoll auf die kommenden Turniere im Juli. Am zweiten Tag stehen die Turniere für die F-Jugendmannschaften sowie die D1-Juniorenteams im Fokus. Den Abschluss machen die weiblichen Teams, da nachmittags die D-Juniorinnen und C-Juniorinnen an den Start gehen. Gespielt wird sowohl auf dem Kunstrasenplatz als auch auf dem Rasenplatz des Waldstadions (Parkstraße 3, 69168 Wiesloch). Alle weiteren Infos sind auf der Homepage des VfB Wiesloch festgehalten.