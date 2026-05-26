Vielfacher Chancenwucher: RWE scheitert dramatisch in der Relegation

Müsel vergab die wohl größte Chance von RWE. – Foto: Imago Images

Rot-Weiss Essen verpasst nach einer dramatischen Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Trotz zahlreicher Großchancen und einer aufopferungsvollen Schlussphase unterliegt das Team von Uwe Koschinat im Rückspiel mit 0:2.

Allmählich fanden die Kleeblätter besser in die Partie. Das Team von Heiko Vogel verzeichnete klare Vorteile im Ballbesitz, ohne zunächst zwingend zu werden. Dann mussten die mitgereisten Essener Fans aber kurz den Atem anhalten, als eine abgerutschte Flanke von Jannik Dehm an die Latte klatschte (19.). Nachdem beide Mannschaften einige Kontermöglichkeiten unsauber ausgespielt hatten, durften die Fürther erstmals in dieser Relegation jubeln. Branimir Hrgota leitete auf engstem Raum weiter auf Felix Klaus, der mit vollem Körpereinsatz für Noel Futkeu auflegte. Der gebürtige Essener verarbeitete den Ball stark und drückte ihn in einer fließenden Bewegung über die Linie (29.).

Zunächst begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Kleinere Stockfehler verdeutlichten jedoch auch, dass die Bedeutung der Partie auf beiden Seiten für Nervosität sorgte. Den ersten Warnschuss gab Fürths Sayfallah Ltaief ab, der das Tor nur knapp verfehlte (8.). Wenig später wurde es auf der anderen Seite brandgefährlich. Gianluca Swajkowski musste im Strafraum eigentlich nur noch Silas Prüfrock überwinden, setzte seinen Abschluss jedoch zu zentral an (10.). Auch die Direktabnahme von Torben Müsel sorgte kurz darauf für Gefahr, erneut war Prüfrock zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte (14.).

In der Gesamtwertung waren beide Teams damit wieder gleichauf, doch die Hausherren wollten mehr. Zwar jubelte RWE nach einem Konter kurz über den vermeintlichen Ausgleich durch Kaito Mizuta, doch Jaka Cuber Potocnik stand in der Entstehung knapp im Abseits (37.). Anschließend musste Jakob Golz gleich mehrfach eingreifen. Erst parierte er einen Flachschuss von Klaus (38.), wenig später entschärfte er auch einen Distanzschuss von Sacha Bansé (39.).

Zur Pause brachte RWE mit Dickson Abiama frischen Wind. Doch ausgerechnet der Joker rückte kurz nach Wiederanpfiff unfreiwillig in den Fokus. Nach einem Missverständnis mit Michael Kostka ließ Abiama Hrgota an der Strafraumgrenze zu viel Platz. Der Fürther Kapitän nahm die Einladung dankend an und traf mit einem wuchtigen Abschluss zum 2:0 (47.). Anschließend wurde es hektisch. Futkeu verpasste eine Hereingabe von Luca Itter nur um Haaresbreite (49.), Golz verhinderte gegen Ltaief den nächsten Gegentreffer (52.) und rettete RWE wenig später mit einer Doppelparade gegen Hrgota und Futkeu im Spiel (56.).

Rudelbildung nach Abpfiff

Die Essener überstanden diese Phase mit viel Dusel, hatten durch Kostka aber selbst eine große Möglichkeit (50.). Danach entwickelte sich wieder eine ausgeglichenere Partie, in der das Glück allerdings nicht auf Seiten der Gäste lag. Zunächst kassierte der VAR einen bereits gefeierten Treffer von Cuber Potocnik wegen Abseits wieder ein (70.). Wenig später kamen Pech und mangelnde Chancenverwertung zusammen. Abiama köpfte eine Flanke an den Innenpfosten, der Abpraller landete direkt vor Müsel, der aus kurzer Distanz jedoch an Prüfrock scheiterte (81.). Ausgerechnet Müsel, im Hinspiel noch der gefeierte Held, wurde damit zur tragischen Figur des Abends. Kurz vor Schluss vergab auch Mizuta freistehend vor Prüfrock die nächste Großchance (89.).

In der langen Nachspielzeit verteidigte Fürth clever, ließ kaum noch klare Abschlüsse zu und spielte immer wieder wertvolle Sekunden von der Uhr. Nach dem Abpfiff entluden sich schließlich die Emotionen in einer Rudelbildung. Fürth rettete den Vorsprung über die Zeit und hielt damit die Klasse, während RWE denkbar knapp und bitter an der Rückkehr in die 2. Bundesliga scheiterte.

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