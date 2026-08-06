„Vieles war nicht Fisch, nicht Fleisch“ – Olching verliert gegen Schlusslicht Neuburg

Olchings Jan Sostmann (in Blau) im Spiel gegen den VfR Neuburg (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Olching hat sein erstes Heimspiel in der Landesliga verloren. Trotz Überlegenheit fehlte dem Aufsteiger im Amperstadion der letzte Punch.

„Es war ein komisches Spiel“, sagte Mayer. Der SCO war über weite Strecken spielbestimmend, ließ jedoch Entschlossenheit und Emotionalität vermissen. „Vieles war nicht Fisch, nicht Fleisch“, sagte der 30-Jährige. Vor allem in der ersten Halbzeit habe die letzte Überzeugung gefehlt. Auch nach der Pause sei der Auftritt zwar besser gewesen, „aber der letzte Punch hat gefehlt“. Gleich sechs Neuzugänge standen in der Olchinger Startelf. Joshua Cana Cedano setzte auf dem Flügel Akzente, in der Spitze spielten Lionel Ndasi und Collins Idukpaye. Zudem begannen Leandro Montani im Tor, Jakob Brugger in der Abwehr und Fabio Dill im Mittelfeld.

Groß war die Vorfreude beim SC Olching auf die Heimpremiere in der Landesliga. Doch nach 97 Minuten überwog im Amperstadion die Ernüchterung. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer verlor das Aufsteigerduell gegen den VfR Neuburg vor knapp 170 Zuschauern mit 1:2 (0:2).

In der ersten halben Stunde kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne zwingend zu werden. Im letzten Drittel verzettelten sie sich häufig im Dribbling. Dennoch lag die Führung in der Luft: Ein Schuss von Ndasi wurde auf der Torlinie geklärt (34.), wenig später köpfte Jan Sostmann nach einer Ecke von Dill knapp vorbei.

Dann kippte das Spiel. Moritz Bartoschek traf nach 40 Minuten aus dem Gewühl zur Neuburger Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte der VfR-Spielertrainer nach einer gelungenen Kombination auf 2:0. „Beide Tore haben wir nicht konsequent verteidigt“, sagte Mayer.

Nach der Pause drängte Olching auf die Wende. Für Diskussionen sorgten zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Michael Bäumel. Nach einem Foul an Iliyas Ramhi zeigte er Benedikt Bottenschein nur Gelb. Zwei Minuten später blieb seine Pfeife nach einem harten Einsteigen von Sebastian Habermeyer gegen Ramhi ganz stumm.

In der 71. Minute verkürzte Idukpaye auf 1:2. Kurz darauf verhinderte VfR-Torhüter Dominik Jozinovic mit einem starken Reflex den Ausgleich. In der hektischen Schlussphase rannte der SCO weiter an, fand gegen die vielbeinige Neuburger Defensive aber keine entscheidende Lücke mehr. (Dirk Schiffner)