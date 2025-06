Vieles offen bei Viersens Reserve

Am Ende ist aus Viersener Sicht noch einmal alles gut gegangen. Mit 37 Punkten hat die Reserve des 1. FC eine turbulente Saison mit dem Klassenverbleib in der A-Liga beendet – trotz Trainerwechsel und Rückzug der halben Mannschaft.

So stellten sich beispielsweise das Trainerteam der ersten Mannschaft Florian Wittkopf und Dirk Heimanns als Torwart sowie Spieler für die Reserve zur Verfügung. „Das zeigt einfach Charakter. Und genau solche Spieler waren es, mit denen man dann den Klassenerhalt geschafft hat, mit den Spielern, die Charakter gezeigt haben“, so Hammann. Im April übernahm er die Mannschaft und holte fünf Siege und 16 Punkte aus den restlichen acht Spielen.

Quasi mit letzten Kräften hat Viersen den Klassenverbleib bewerkstelligt. Denn viel Personal war beim 1. FC Viersen nach dem Rückzug der ersten Mannschaft und der Abmeldung von über einem Dutzend an Spielern aus der Reserve nicht mehr vorhanden. „Was ich in dieser Zeit erlebt habe, ist einfach ein riesengroßer Zusammenhalt“, sagt Trainer Hammann.

Das war nicht gut

Die Hinrunde sah mit Platz sieben zufriedenstellen aus. Doch ab November begann bereits schleichend eine Negativserie, die sich schließlich auf neun sieglose Spiele ausbaute. Der überwiegend jungen Mannschaft fehlte es gelegentlich an Cleverness und Effektivität vor dem Tor.

Es kam anschließend zur Trennung von Trainer Carlos Miguel, woraufhin die halbe Mannschaft sich ebenfalls vom Verein zurückzog. Insbesondere die Defensive zeigte sich in der zweiten Saisonhälfte zu anfällig: 42 Gegentore aus 15 Spielen waren schlicht zu viel. Zudem sind die 52 Saisontore die schlechteste Ausbeute der Liga.

Spieler der Saison

Ivan Jejetic hält der Mannschaft seit nunmehr fünf Jahren die Treue und erzielte gerade in den letzten Saisonspielen wichtige Tore, die am Ende zum Klassenverbleib führten. Mit zwölf Toren ist er Top-Torjäger des Teams. Mustafa Sala hielt die Mannschaft in der schwierigen Zeit ebenfalls zusammen. „Auch die Rückholaktion von Kevin Pflipsen war ein Jackpot, weil er sich in den letzten Spielen absolut reingekniet hat“, sagt Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport im Verein.

So geht es weiter

Ob Trainer Hammann in der neuen Saison an der Seitenlinie steht, ist derweil offen. „Ich hatte damals nur bis Saisonende beim Verein zugesagt. Wichtig ist, dass sich der Verein sich nun neu orientiert und organisiert“, sagt Hammann, der im Moment nicht offen für andere Vereine ist. Generell ist noch ungeklärt, wie es zukünftig um die zweite Mannschaft in Viersen steht. Personell besteht erheblicher Handlungsbedarf.

Mit potenziellen Neuzugängen sei man in Gesprächen, heißt es von Vereinsseite. „Wir sind dabei uns zu organisieren und zu planen, wen wir zu uns holen können und wen wir auch überhaupt zu uns holen wollen. Klaus hat uns geholfen die Klasse zu halten, dafür bin ich super dankbar“, sagt Abteilungsleiter Moreira. Schwierig sei die Kaderplanung dabei immer, weil man sich nicht mehr auf ein Wort verlassen kann. „Wir wissen erst nach dem 30. Juni, wer wirklich zu uns kommt und wer dann doch nicht“, sagt Moreira weiter.