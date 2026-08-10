„Vieles nicht auf den Platz gebracht“ Nach dem 1:2 gegen den BSC Acosta sieht Lammes Kapitän Grazian Borucki die Gründe für die Niederlage vor allem im eigenen Spiel von red · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Grazian Borucki wollte den Saisonauftakt des TSV Germania Lamme gegen den BSC Acosta weder schönreden noch grundsätzlich schlecht bewerten. Der Kapitän sah seine Mannschaft zunächst sogar mit den besseren Aktionen. „Das Spiel war wie erwartet schwer, ein Spiel auf Augenhöhe. In den ersten 25, 30 Minuten hatten wir deutlich bessere Aktionen“, sagte Borucki.

Danach habe sich die Partie aus Lammer Sicht verändert. „Leider kam dann nach der Trinkpause irgendwie ein Knick in unser Spiel, und wir haben unser Spiel nicht mehr so konsequent durchgesetzt.“ Acosta nutzte diese Phase und ging kurz vor der Pause durch Janik Tchamie in Führung. Nach dem Seitenwechsel versuchte Lamme, die Partie wieder zu drehen. Borucki sah dabei allerdings vor allem Defizite in der Ausführung. „Natürlich haben wir viel nach vorne geworfen, aber wir waren sehr, sehr ungenau.“ Nach dem zweiten Gegentreffer durch Morten Thieleke sei die Ausgangslage zusätzlich erschwert worden.

Borucki nimmt die Mannschaft in die Pflicht Dass Lamme erst in der Nachspielzeit durch Wassaf auf 1:2 verkürzte, änderte für Borucki nichts an der grundsätzlichen Bewertung. „Das 2:1 fiel dann auch zu spät“, sagte der Kapitän. Eine direkte Verbindung zur Vorbereitung wollte er trotz der Auftaktniederlage nicht herstellen. „Ich würde das Spiel gar nicht explizit auf die Vorbereitung ummünzen, weil wir sehr vieles, was wir in der Vorbereitung trainiert haben, am Samstag nicht auf den Platz gebracht haben.“