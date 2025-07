Vieles neu in 'Winkling': Simon Bayerl kehrt aus Ruhmannsfelden zurück

Es ist bislang ein ereignisreicher Sommer für den FC Niederwinkling. Zur Überraschschung vieler wurde der FCW in die Kreisklasse Regen eingegliedert. Die Donauanrainer aus "Winkling" betreten damit komplettes Neuland und werden es mit vielen, unbekannten Gegner zu tun bekommen. Um gut gerüstet zu sein für die neuen Aufgaben im "Woid", hat sich in Niederwinkling personell einiges getan.

Ein echter Coup ist der Wechsel von Simon Bayerl, der beim Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden in der abgelaufenen zum Stammpersonal zählte und zudem auch schon Landesliga-Erfahrung vorweisen kann. Der 20-Jährige kehrt zu seinem Heimatverein zurück. "Die Stelle eines spielenden Co-Trainers war bei uns jetzt lange Zeit vakant, da wir einfach den richtigen Mann für uns nicht gefunden haben. Wir haben letztes Jahr schon öfter damit geliebäugelt, Simon nach Winkling zu holen, jetzt hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, diese haben wir dann sofort wahrgenommen. Simon hat in den ersten Trainingseinheiten schon gezeigt, dass er trotz seines jungen Alters weiß, wie der Hase läuft und wird uns nicht nur im Spiel, sondern aufgrund seiner höherklassigen Erfahrung auch in den Trainingseinheiten den nötigen Input geben", freut sich Niederwinklings Sportlicher Leiter Marco Kappl über den Rückkehrer.

Simon Bayerl selbst ergänzt: "Für mich war es keine leichte Entscheidung, da ich in Ruhmannsfelden gerne gespielt und mich wohlgefühlt habe. Aber die Chance, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten und in jungen Jahren schon ins Trainergeschäft einzusteigen, waren für mich ausschlaggebend. Schon letzte Saison gab es immer wieder mal Kontakt und der FCW ließ nicht locker. Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit den Jungs zu arbeiten und die nächsten Ziele anzupacken. Die Rahmenbedingungen in Winkling sind wirklich sensationell und viele junge talentierte Spieler stehen schon in der Warteschlange, da kann die nächsten Jahre einiges passieren."