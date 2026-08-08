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Vieles neu in Pluwig und Gusterath
Kreisliga A7: Nicht nur der Vereinsname hat sich im vorderen Hochwald geändert. Auch das Trainerteam ist neu. Was die Ziele sind und welche Philosophie dahintersteckt, verraten die Verantwortlichen.
von Lutz Schinköth · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Nach erfolgreichen Jahren in Trier-Irsch und anschließend einer geglückten Rettungsmission bei der SG Niederkell hat Tobias Spruck (rechts) nun das neugegründete Schwarz- Weiß Pluwig/Gusterath übernommen. – Foto: Hans Krämer
Neuer Verein, neues Logo und neue Strukturen: So geht Schwarz-Weiß Pluwig/Gusterath 2026 in die Saison in der Kreisliga A7. Abteilungsleiter Daniel Clemens erklärt den Hintergrund: „Wir haben den neuen Fußballverein aus dem Gesamtverein DJK Pluwig-Gusterath 1925 ausgegliedert, um mehr Transparenz und Eigenverantwortung zu schaffen sowie effizientere und schnellere Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. Das heißt: Von den rund 1000 Mitgliedern der DJK wurden jetzt etwa 250 bis 300 Spieler sowie Trainer, die dem neuen Verein beziehungsweise dem angeschlossenen Förderverein ,Fans and Friends Pluwig-Gusterath‘ angehören, zugeordnet. Alle Positionen sind besetzt. Wir agieren jetzt als eigenständiger Fußballverein.“
Geschäftsführer ist der frühere Fußballchef René Wackerhage, dessen Stellvertreter Ricci Breiling. Clemens ist nicht nur Abteilungschef, sondern auch Sportlicher Leiter, Peter Maasem sein Stellvertreter. Der Vorstand des Fördervereins besteht aus ehemaligen Spielern und Eltern der Spieler. „Falls sich der Förderverein mal auflösen sollte, fließen alle Mittel an Schwarz-Weiß. Im neuen Logo mit dem Löwen und dem Hammer sind die Ortswappen von Pluwig und Gusterath enthalten“, erläutert Clemens. Der neue Klub verstehe sich als Ausbildungsverein, der mit nachhaltiger Jugendarbeit vorangehen wolle. „Wir möchten perspektivisch die talentiertesten Spieler zur U23 von Eintracht Trier und zum FSV Tarforst schicken.“