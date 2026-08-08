Vieles neu in Pluwig und Gusterath

Mit den Neuzugängen ist der neue Coach zufrieden. Spruck will primär den jungen Spielern den Vorrang lassen und besteht selbst nicht auf einen Platz in der Startelf. „Ich spiele dort, wo ich gebraucht werde.“ Christoph Nickl (FSV Tarforst), Daniel Schönberger (SV Olewig), Michael Magalios (SV Tawern), Sven Lentes (VfL Trier) und Torwart Jonah Thau (A-Jugend, Backup für Jan Franzen) sind neu. „Sie alle haben während der Vorbereitung einen guten Job gemacht. Auch Nico Denzer ist nach seiner Handgelenkverletzung wieder da“, sagt der 37-Jährige und ergänzt: „Wir wollen in der Liga in einen Flow kommen, attraktiven Fußball spielen und ein Wörtchen im Kampf um die Plätze drei bis fünf mitreden.“ Das 1:2-Pokal-Aus beim wiedererstarkten B11-Ligisten SG Osburg sah der Coach so: „Es war eine bittere Niederlage. Wir besaßen mehr Spielanteile und auch mehr Torchancen. Osburg hat seine beiden großen Möglichkeiten effektiv genutzt.“