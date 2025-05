Vielerlei (Vor-) Entscheidungen winken: Der Freitag am Niederrhein

Besonders im Abstiegskampf können am Freitagabend einige Entscheidungen gefällt werden. Dem SC Union Nettetal droht der Rückgang in die Landesliga, ebenso könnte es für den VfR Krefeld-Fischeln nach unten gehen.

Der OSV Meerbusch will in der Bezirksliga das Aufstiegsrennen mit der DJK Gnadental am Leben halten und auch in den A-Ligen ist einiges los.