⚽ Vielen Dank an die SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH 🫶

Zur symbolischen Übergabe der Bande kamen Bauleiter Daniel Schultz und Geschäftsführer Frank Schultz (4. und 5. von links) mit dem 1. Vorstand Tobias Miller (3. von links) sowie Teilen des Teams auf dem Sportgelände zusammen.
Die SpVgg Wiesenbach bedankt sich recht herzlich bei der SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH für die Unterstützung durch eine Werbebande am Sportplatz in unmittelbarer Nähe unseres "Heimtores".
Das in Unterwiesenbach ansässige Unternehmen ist seit 2005 der kompetente Partner für Planung, Beratung, Vertrieb & Fachbauleitung von Betonteilen von geringer Wassereindringtiefe und Handel von Spezialeinbauteilen. Besonders spezialisiert ist die SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH auf WU-Beton-Technik („Weiße Wanne“), Betonabdichtung und Betonsanierung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, hohen Fachkompetenz und regionalen Verbundenheit leistet die SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung unserer Gemeinde und unterstützt zugleich den lokalen Sport. Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf der Firmenwebseite https://sbs-systemtechnik-wu.de zu finden.
Gemeinsam für die Zukunft unserer SpVgg Wiesenbach ❤️🤍