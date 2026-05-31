⚽ Vielen Dank an die SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH 🫶

Zur symbolischen Übergabe der Bande kamen Bauleiter Daniel Schultz und Geschäftsführer Frank Schultz (4. und 5. von links) mit dem 1. Vorstand Tobias Miller (3. von links) sowie Teilen des Teams auf dem Sportgelände zusammen.

Die SpVgg Wiesenbach bedankt sich recht herzlich bei der SBS-SYSTEMTECHNIK-GMBH für die Unterstützung durch eine Werbebande am Sportplatz in unmittelbarer Nähe unseres "Heimtores".