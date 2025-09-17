Viele Zuschauer: Aber die Landesliga Ost boomt nicht überall

Rheinhessen/Pfalz. 400 Zuschauer bei einem Landesliga-Heimspiel, das Essen ausverkauft, das Personal der Getränkestände im Dauerstress. In Knittelsheim eher Regel als Ausnahme. Die Ortschaft aus der ländlich geprägten Rheinebene hat tausend Einwohnern, der Verein 800 Mitglieder. Da kommt buchstäblich das halbe Dorf zum Fußballschauen. Und trotzdem ragt Knittelsheim in der Zuschauerstatistik nicht einsam heraus, denn auch in Büchelberg, Billigheim-Ingenheim, Offenbach oder Kandel – jüngst in die Verbandsliga aufgestiegen – sind die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den nördlicheren Gefilden der Landesliga ziemlich hoch. Woran liegt’s?
Haben die Südpfälzer einfach mehr Interesse am Fußball als beispielsweise die eher selten auf dem Platz anzutreffenden Anhänger von Weisenau oder der Wormatia-Reserve, wo eine dreistellige Zuschauerzahl nicht garantiert ist? Landesliga Staffelleiter Gerd Schmitt antwortet mit einer Gegenfrage: „Wie viele aktive Fußballvereine gibt’s denn hier bei uns in Rheinhessen?“ Deutlich mehr als dort, weiß Schmitt. Diese machen sich dann in puncto Zuschauern gegenseitig Konkurrenz, wenn Spiele nahe gelegener Spielstätten zeitgleich stattfinden. Extremfall Mombach, wo die Fortuna ihre Heimspiele auf der Bezirkssportanlage austrägt. Schmitt: „Die haben drei Plätze nebeneinander. Da kam es schon vor, dass auf allen drei Plätzen zeitgleich eine ihrer Mannschaften gespielt hat. Der Zuschauer muss sich dann entscheiden, ob er ein Jugendspiel sehen will, die Bezirksliga-Mannschaft oder die B-Klasse.“
Wenn es die Fans nicht gleich zum örtlichen Bundesligisten ziehe oder wenigstens zum Regionalliga-Team von Schott. Auch in Worms hat ein neutraler Zuschauer oft die Qual der Wahl – aufteilen kann er sich nicht. Schmitt kennt einen weiteren Faktor für das Süd-Nord-Gefälle der Zuschauerzahlen: „Unten an der französischen Grenze haben die keinen Bundes- oder Regionalligisten direkt vor der Nase. Das muss man einfach so sehen.“
Ein Verein fällt einem aber doch ein, der in der Pfalz eine große Strahlkraft hat – auch bis zur französischen Grenze. Die Zuschauer kommen trotzdem nicht in die Zwickmühle, ob sie in den Knittelsheimer Waldvogelpark oder auf den Betzenberg gehen sollen. Schmitt: „Wenn Kaiserslautern ein Heimspiel hat, spielt da unten kein Landesligist.“ Stattdessen werden Spiele umgelegt, wo es nur geht, schnell seien sich die Pfälzer Vereine aus dem Süden der Landesliga Ost da einig. „Die sprechen sich viel untereinander ab, sind flexibler.“ Und deshalb, so Schmitt, sei es dort am Spielfeldrand eben auch voller.
Was zuletzt auch Neuhausen-Trainer Franz Graber live miterleben konnte. Trotz einer schwachen Partie standen die lautstarken Knittelsheimer Fans hinter ihrer Mannschaft. Graber erklärt: „Die Zuschauer sind absolut ein Faktor bei Heimspielen. Wer etwas anderes sagt, hat von Fußball keine Ahnung.“ Er weiß, wovon er spricht. Eineinhalb Jahre war der TuS zuhause ungeschlagen, auch dank der für Wormser Verhältnisse vielen Fans. Erst Büchelberg beendete am zweiten Spieltag die Serie. Nun kommt die FG Mutterstadt an die Gaustraße. „Als etablierter Landesligist sind die Favorit“, sagt Graber. Zumal sein Kader aktuell recht ausgedünnt ist, die „zu erwartende Krankheitswelle nach dem Backfischfest“, so Graber, hat zugeschlagen. Bleibt die Hoffnung, dass sich das Lazarett bis zum Samstag lichtet. Und die Hoffnung auf viele Zuschauer, die auch in Worms ein Faktor sein können.