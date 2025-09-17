Viele Zuschauer: Aber die Landesliga Ost boomt nicht überall

Die Spiele der TuS Neuhausen, hier bei der Landesliga-Aufstiegsfeier in der vergangenen Saison, sind in der Regel gut besucht. Die meisten Zuschauer der Liga stehen jedoch in der Pfalz am Spielfeldrand. – Foto: Claus-Walter Dinger - Archiv

Rheinhessen/Pfalz. 400 Zuschauer bei einem Landesliga-Heimspiel, das Essen ausverkauft, das Personal der Getränkestände im Dauerstress. In Knittelsheim eher Regel als Ausnahme. Die Ortschaft aus der ländlich geprägten Rheinebene hat tausend Einwohnern, der Verein 800 Mitglieder. Da kommt buchstäblich das halbe Dorf zum Fußballschauen. Und trotzdem ragt Knittelsheim in der Zuschauerstatistik nicht einsam heraus, denn auch in Büchelberg, Billigheim-Ingenheim, Offenbach oder Kandel – jüngst in die Verbandsliga aufgestiegen – sind die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den nördlicheren Gefilden der Landesliga ziemlich hoch. Woran liegt’s?

Haben die Südpfälzer einfach mehr Interesse am Fußball als beispielsweise die eher selten auf dem Platz anzutreffenden Anhänger von Weisenau oder der Wormatia-Reserve, wo eine dreistellige Zuschauerzahl nicht garantiert ist? Landesliga Staffelleiter Gerd Schmitt antwortet mit einer Gegenfrage: „Wie viele aktive Fußballvereine gibt’s denn hier bei uns in Rheinhessen?“ Deutlich mehr als dort, weiß Schmitt. Diese machen sich dann in puncto Zuschauern gegenseitig Konkurrenz, wenn Spiele nahe gelegener Spielstätten zeitgleich stattfinden. Extremfall Mombach, wo die Fortuna ihre Heimspiele auf der Bezirkssportanlage austrägt. Schmitt: „Die haben drei Plätze nebeneinander. Da kam es schon vor, dass auf allen drei Plätzen zeitgleich eine ihrer Mannschaften gespielt hat. Der Zuschauer muss sich dann entscheiden, ob er ein Jugendspiel sehen will, die Bezirksliga-Mannschaft oder die B-Klasse.“ Wenn es die Fans nicht gleich zum örtlichen Bundesligisten ziehe oder wenigstens zum Regionalliga-Team von Schott. Auch in Worms hat ein neutraler Zuschauer oft die Qual der Wahl – aufteilen kann er sich nicht. Schmitt kennt einen weiteren Faktor für das Süd-Nord-Gefälle der Zuschauerzahlen: „Unten an der französischen Grenze haben die keinen Bundes- oder Regionalligisten direkt vor der Nase. Das muss man einfach so sehen.“