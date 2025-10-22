Viele weite Fahrten im Pokal

Die erste Runde im Sparkassenpokal wurde schon am vergangenen Mittwoch gestartet, als Borussia Neunkirchen überraschend hoch beim Tabellennachbarn FV Schwalbach mit 6:1 triumphierte. Die restlichen 27 Spiele werden an diesem Mittwochabend ausgetragen.
Bei der Auslosung der 1. Runde wurde gleich als erste Paarung ein Spiel gezogen, bei der der Gast mehr als 70 Kilometer zurücklegen muss, denn 73 Kilometer stehen zusetlich auf dem Tachometer wenn die Besseringer in Schwarzenbach bei Homburg angekommen sind. Und die Aussichten auf einen Erfolg nach dieser langen Fahrt sind auch nicht allzu groß. Schwarzenbach ist in der Verbandsliga Nordost nämlich punktgleich mit dem FC Freisen Tabellenführer, während die SG Besseringen-Hilbringen mit fünf Pluspunkten nach zwölf Spielen auf dem 15. Platz der Verbandsliga Südwest rangiert.
Die Sache mit den weiten Anfahrten lässt sich bei den restlichen 26 Spielen noch beliebig weiterführen: Mehr als 60 Kilometer müssen auch Brotdorf nach Ludwigsthal, Reimsbach nach Ottweiler, Mettlach nach Kleinblittersdorf, Saar 05 nach Nohfelden und Kirrberg nach Friedrichweiler zurücklegen.
Hier sehen sie alle Paarungen auf einen Blick und viele Spiele im LIVETICKER
Es gibt allerdings auch gerade mal zwei Paarungen gibt es, in der für die Gäste weniger als 10 Kilometer zurückzulegen sind: Quierschied tritt bei Hellas Bildstock an und der FC Rastpfuhl fährt nach Gersweiler, wo der einzig verbliebene A-Ligist, der FC Amed, seine Heimspiele austrägt. Womit wir auch schon bei der Partie wären, die den größten Klassenunterschied zweier Kontrahenten aufweist. Rastpfuhl ist Tabellensechszehnter in der höchsten saarländischen Liga und der neugegründete FC Amed ist Spitzenreiter in der Kresiliga A Süd, also vier Klassen tiefer.
Die beiden teilnehmenden Oberligisten müssen nach Bliesmengen-Bolchen (FV Eppelborn) und zum FC Kutzhof (SV Auersmacher) fahren, während sich der FV Diefflen und der FC Wiesbach über ein Freilos freuen können.
Die beiden einzigen Saarlandligisten, die zu Hause antreten dürfen, sind die SG Marpingen-Urexweiler gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen und der SC Reisbach gegen den TuS Herrensohr, weil sie gegen Kontrahenten aus der eigenen Liga gelost wurden.