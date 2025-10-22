Die SG Besseringen-Hilbringen und Jannik Tritz (grün) hat in 1. Runde die weiteste Anreise zu bewältigen. – Foto: Jürgen Wolfanger, Sport N

Viele weite Fahrten im Pokal Sparkassenpokal - 1. Runde Verlinkte Inhalte Sparkassen-Pokal

Die erste Runde im Sparkassenpokal wurde schon am vergangenen Mittwoch gestartet, als Borussia Neunkirchen überraschend hoch beim Tabellennachbarn FV Schwalbach mit 6:1 triumphierte. Die restlichen 27 Spiele werden an diesem Mittwochabend ausgetragen. Bei der Auslosung der 1. Runde wurde gleich als erste Paarung ein Spiel gezogen, bei der der Gast mehr als 70 Kilometer zurücklegen muss, denn 73 Kilometer stehen zusetlich auf dem Tachometer wenn die Besseringer in Schwarzenbach bei Homburg angekommen sind. Und die Aussichten auf einen Erfolg nach dieser langen Fahrt sind auch nicht allzu groß. Schwarzenbach ist in der Verbandsliga Nordost nämlich punktgleich mit dem FC Freisen Tabellenführer, während die SG Besseringen-Hilbringen mit fünf Pluspunkten nach zwölf Spielen auf dem 15. Platz der Verbandsliga Südwest rangiert.

Die Sache mit den weiten Anfahrten lässt sich bei den restlichen 26 Spielen noch beliebig weiterführen: Mehr als 60 Kilometer müssen auch Brotdorf nach Ludwigsthal, Reimsbach nach Ottweiler, Mettlach nach Kleinblittersdorf, Saar 05 nach Nohfelden und Kirrberg nach Friedrichweiler zurücklegen. Hier sehen sie alle Paarungen auf einen Blick und viele Spiele im LIVETICKER