Viele Wechsel und Abschiede bei den Vereinen der Region

Kai-Uwe Grün kehrt als Cheftrainer zum VfL Ulm zurück! Manche Wege führen einfach wieder nach Hause – und genau das passiert jetzt bei uns! Zur neuen Saison übernimmt Kai-Uwe Grün wieder unsere aktive Mannschaft – nach seiner Zeit beim SC Türkgücü Ulm zieht es ihn zurück an die Seitenlinie, die für ihn nie wirklich fremd war. Für viele ist er mehr als „nur“ ein Trainer. Er kennt unseren Verein, unsere Werte, unsere Mentalität – und wir wissen genau, was wir an ihm haben: Leidenschaft, Ehrgeiz, Erfahrung und vor allem ein riesengroßes Herz für den VfL! Gemeinsam wollen wir wieder Ruhe reinbringen, Stabilität aufbauen und uns Stück für Stück nach oben beißen – so, wie wir’s kennen und lieben: mit harter Arbeit, Zusammenhalt und echter VfL-Power! Und damit nicht genug: Servet Kilic wird Co-Trainer! Ein Typ, der den VfL im Blut hat – von der Jugend bis in den Aktivenbereich hat er jede Minute in Rot-Weiß gelebt. Dass er jetzt im Trainerteam steht, fühlt sich einfach nur richtig an. Wir freuen uns riesig auf den gemeinsamen Weg mit euch beiden – und sagen: Willkommen zurück, Kai-Uwe! Und geil, dass du dabei bist, Servet! Jetzt heißt’s: alles reinhauen – für den VfL, für uns alle!

