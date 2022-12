Viele Wechsel: Die Trainer beim FSV Duisburg seit 2007 Oberliga Niederrhein: Auf dem Trainersessel des FSV Duisburg haben in den vergangenen Jahren schon so einige Coaches Platz genommen.

Von Konstanz kann bei der Besetzung des Trainerpostens beim FSV Duisburg wahrlich nicht gesprochen werden. Wenn Guido Naumann am 1. Januar 2023 seinen Dienst an der Warbruckstraße antritt, wird er Trainer Nummer 28 seit dem Saisonbeginn 2007/08 sein. Nur zwei Übungsleiter haben es in dieser Zeit geschafft, länger als ein Jahr am Stück ihren Job zu behalten. Aktuell steht die Mannschaft in der Oberliga Niederrhein auf einem Abstiegsplatz.