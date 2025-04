Viele Verletzungssorgen: Der BSV Halle-Ammendorf geht am Stock

Der BSV Halle-Ammendorf geht sprichwörtlich am Stock. Die Verbandsliga-Mannschaft stellt sich zur Zeit von alleine auf. Das Verletzungspech hat in Ammendorf tüchtig zugeschlagen. Es sind fast nur Langzeitverletzungen - und es betrifft fast nur Spieler, die in der Vorrunde Stammspieler waren.