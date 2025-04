Viele Verlängerungen und Zugänge in der Region

Der TSV Heimsheim freut sich, die Vertragsverlängerung von drei weiteren Spielern für die kommende Saison bekannt zu geben. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Vereins, Kontinuität und Qualität im Kader zu sichern. Niklas Hribik, 21 Jahre alt, ist ein fester Bestandteil der Abwehr des TSV Heimsheim. In der aktuellen Saison der Kreisliga A2 Enz-Murr absolvierte er 18Spiele, erzielte 3 Tore und gab 3 Assists, was seine Vielseitigkeit und Bedeutung für das Team unterstreicht . Vincenzo Demarco hat sich als zuverlässiger Spieler im Zentrum der Defensive etabliert. Seine Erfahrung und Übersicht machen ihn zu einem Defensiv „Bollwerk“ mit sehr gutem Stellungsspiel und deshalb zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams. Tim Ramsayer zeigte diese Saison seine Fähigkeiten in bisher 16 Spielen. Er ist ein Heimsheimer „Urgestein“ im Mittelfeld der Mannschaft und vielseitig einsetzbar was ihn auch der kommenden Saison zu einem unverzichtbaren Spieler macht. Wir freuen uns sehr das Tim auch in der kommenden Saison alles für unsere Farben geben wird.

+++