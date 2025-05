Viele Verlängerungen und einige Zugängen am Freitag

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SG Bettringen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die schönste Stadionkutte Deutschlands. Stephan Baitler, Leon Walz, Lukas Straubmüller, Kevin Dyballa, Ramon De Jesus Dias Da Costa, Iulian-Cristian Uzoni, Joseph Konadu, Yannik Stegmaier, Emanuel Weinschenk, Pascal Witt, Dominic Grimminger, Nicholas Feraco und Volkan Demiral tragen auch 2025/2026 rot-schwarz.

FV Bad Waldsee (Kreisliga A1 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FV Bad Waldsee geht mit Cheftrainer Julian Madlener, seinem Trainerteam und allen Spielern weiter in die Zukunft!! Der FV Bad Waldsee bestätigt die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Julian Madlener für die Aktiven Herrenmannschaften für die

kommende Spielzeit 2025/2026. Mit diesem Schritt folgt der FV Bad Waldsee seiner strategischen Zielsetzung, Beständigkeit und Verlässlichkeit im Verein zu schaffen. Auch die Mannschaft bleibt vollständig zusammen und wird in der nächsten Saison erneut von weiteren A-Junioren profitieren, die zu den Aktiven dazu stoßen werden. Wir freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame Zeit!

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Er ist zurück! Willkommen zurück beim SVG: Niklas „Stapfi“ Stapf! Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom TSV Merklingen zurück zu seinem Heimatverein. Mit starkem rechten Fuß, Übersicht und Spielintelligenz wird er unser Zentrum verstärken.

TSG Hofherrnweiler II (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der U23-Kader erhält kompetente Unterstützung an der Seitenlinie: Cassio da Silva übernimmt die Rolle des Co-Trainers und wird künftig an der Seite von Cheftrainer Jürgen Roder agieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Trainer und Co-Trainer bringt er wertvolles Wissen in die Mannschaft ein. Seine bisherige Trainerlaufbahn umfasst unter anderem Stationen beim SSV Aalen, SV Lauchheim sowie bei der DJK Schwabsberg-Buch. In der Saison 2013/14 war er bereits in der Weststadt aktiv. Unter Slobodan Pajic fungierte der Brasilianer bereits als Co-Trainer. Auch als Spieler blickt da Silva auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mit 252 absolvierten Spielen für Vereine wie VfR Aalen und den damaligen Oberligisten Heidenheim hat er wertvolle Erfahrung auf dem Platz gesammelt. Mit seiner Expertise möchte er zusammen mit Jürgen Roder das Team vom Sauerbach sportlich weiterentwickeln.

SV Nufringen (Kreislgia A3 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, ab dem 01.07. Tim Rieker in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Der 28-Jährige wechselt vom FC Gärtringen zu uns und bringt als flexibler Spieler auf der 6er-, 8er-Position sowie auf den Flügeln viel Erfahrung und Variabilität mit. Tim ist in Nufringen kein Unbekannter – bereits in der B-Jugend trug er unser Trikot. Auch familiär ist er eng mit dem Verein verbunden: Seine Schwester Tabea spielt bei unserer Damenmannschaft, sein Vater Michael war bereits Trainer eben dieser.

