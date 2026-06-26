Viele Verlängerungen, Kreisliga-Rückkehrer und Trainerteam bleibt

– Foto: Christian Schneider

Die Sportvg Feuerbach aus der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen setzt weiter auf mehrere Leistungsträger. Kapitän Harun Kalkat bleibt mit Erfahrung, Führungsstärke und Präsenz im Mittelfeld an Bord. Stephan Birn, Felix Grimmelsmann und Aris Moissidis verstärken weiterhin die Defensive. Auch offensiv bleibt Kontinuität erhalten: Omar Srihi und Alexis Moissidis haben ebenfalls verlängert und sollen weiter für Torgefahr sorgen. Der Verein freut sich über das Vertrauen und setzt den gemeinsamen Weg in der Saison 2026/27 fort.

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SG Gemmrigheim/Walheim

Die SG Gemmrigheim/Walheim aus der Kreisliga B7 Enz/Murr begrüßt Giuliano Scardela zurück. Nach seiner Zeit beim TSV Ottmarsheim kehrt er zu dem Verein zurück, für den er bereits viele Jahre auf dem Platz stand. In der vergangenen Saison zeigte Scardela starke Leistungen und überzeugte mit Torgefahr, Spielübersicht und Einsatzwillen. Diese Qualitäten soll er nun wieder im grün-weißen Trikot einbringen und der Mannschaft zusätzliche Impulse geben.

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SF Dornstadt/Bollingen

Die SF Dornstadt/Bollingen aus der Kreisliga B2 Donau/Iller setzen weiter auf die Brüder Ufuk Agvaz und Tan Agvaz. Ufuk Agvaz bleibt Trainer der ersten Mannschaft, die eine starke Rückrunde spielte und dabei ungeschlagen blieb. Tan Agvaz führt auch künftig die zweite Mannschaft, die ihre Saison mit der Vizemeisterschaft abschloss. Beide Trainer hatten mit ihrer engagierten Arbeit großen Anteil an den Erfolgen. Der Verein freut sich auf die weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison.

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